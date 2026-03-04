A- A+

MUNDO Mato, sujeira e ruínas: clube que inspirou banda Oasis está abandonado há cinco anos na Inglaterra Fotos divulgadas por moradores expõem a deterioração do Oasis Leisure Centre, em Swindon, espaço ligado à origem do nome da banda britânica Oasis e alvo de cobranças sobre seu futuro

Um antigo centro de lazer no sul da Inglaterra, associado à origem do nome da banda Oasis, permanece abandonado após cinco anos de fechamento e tem gerado crescente frustração entre moradores de Swindon. O chamado Oasis Leisure Centre está vazio, coberto por sujeira e tomado pela vegetação, segundo imagens recentes divulgadas por ativistas locais.

As fotos foram compartilhadas nas redes sociais pelo grupo Save Oasis Swindon e mostram áreas internas degradadas, com estruturas deterioradas e antigas fontes de água em ruínas. O complexo, que por décadas foi um dos principais espaços de esporte e lazer da região, foi fechado há cerca de cinco anos e desde então aguarda definição sobre seu futuro.

A ligação com a banda

O local também carrega um peso simbólico para fãs de música britânica. O nome da banda Oasis teria sido inspirado justamente no centro de lazer. Segundo relatos da época, Liam Gallagher viu a palavra “Oasis” em um pôster da banda Inspiral Carpets pendurado em seu quarto. O cartaz listava o Oasis Leisure Centre como um dos locais de apresentação da turnê.

A sonoridade do nome agradou ao músico, que decidiu adotá-lo quando o irmão, Noel Gallagher, entrou para o grupo em 1991. Até então, a banda de Manchester se chamava The Rain.





Enquanto o simbolismo cultural permanece, o futuro do prédio segue indefinido. As discussões entre a prefeitura local e a empresa proprietária, a Seven Capital, ainda estão em andamento.

Documentos divulgados no fim do ano passado indicam que a reativação do espaço dependeria de contrapartidas da empresa, incluindo cerca de £18 mil para melhorias no serviço de ônibus e £35 mil para obras na ciclovia Western Flyer, além da criação e manutenção de áreas abertas ajardinadas.

Mesmo com propostas de reconstrução parcial do complexo, moradores afirmam que o prédio continua se deteriorando. Um porta-voz do grupo Save Oasis Swindon questionou por que a empresa não mantém o edifício — listado como patrimônio histórico de Grau II — em boas condições, e cobrou uma resposta das autoridades municipais.





A prefeitura de Swindon informou que as negociações continuam. Entre as decisões recentes, foi autorizada a demolição parcial e a construção de novos elementos arquitetônicos, enquanto um plano para erguer 700 apartamentos no local acabou rejeitado pelo comitê de planejamento. Representantes da Seven Capital afirmam que os projetos foram ajustados após consultas públicas e que a intenção é revitalizar o espaço para a comunidade.

