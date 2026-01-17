A- A+

CINEMA Matt Damon compara cancelamento à prisão: "Vira a primeira coisa que as pessoas lembram" Divulgando seu novo filme em podcast, ator diz que cancelados prefeririam cumprir '18 meses de cadeia'

O ator Matt Damon revelou suas opiniões sobre a chamada “cultura do cancelamento”.



Em entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience para divulgar "The Rip", novo filme da Netflix, o ator definiu o cancelamento como uma punição sem prazo de validade;.

“Eu aposto que algumas dessas pessoas teriam preferido ir para a cadeia por 18 meses, cumprir a pena e depois sair dizendo: ‘Eu paguei minha dívida, acabou, podemos seguir em frente?’”, afirmou.

Para Damon, a diferença fundamental está no fato de que, no cancelamento, “essa exposição pública, essa execração constante, simplesmente não termina nunca”.





“Isso vira a primeira coisa que as pessoas lembram sobre você”, afirmou. “Não importa o que venha depois, aquilo passa a te acompanhar até o túmulo.”

Em 2021, Damon enfrentou forte reação nas redes após uma entrevista ao The Sunday Times em que comentou ter deixado de usar um insulto homofóbico apenas “meses antes”, depois de uma conversa com a filha.



A declaração gerou a interpretação de que o ator ainda utilizava o termo, o que o levou a divulgar um esclarecimento. O ator também declarou apoio explícito à comunidade LGBTQ+.

