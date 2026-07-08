Matt Damon, de 'A Odisseia', revela dieta rigorosa após problemas de saúde: 'mudou minha vida'

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Matt Damon passou por uma transformação física intensa para viver o protagonista de A Odisseia, filme de Christopher Nolan, e afirmou que a experiência teve efeitos que ultrapassaram as exigências do papel. O ator contou que atingiu o menor peso das últimas décadas durante a preparação e descobriu uma intolerância alimentar que transformou sua rotina. Desde então, ele mudou os hábitos de forma definitiva, decisão que melhorou sua qualidade de vida.

As declarações foram feitas no podcast Good Hang, apresentado por Amy Poehler. Ao comentar o processo de preparação para interpretar Odisseu, Damon definiu a mudança como "um estilo de vida completamente diferente". "Não existe planejamento. Em qualquer outra vez que tentei fazer algo assim, era sempre 'meu tempo, meus treinos'. Desta vez foi simplesmente pisar no acelerador, e só. Essa é a única maneira de fazer isso", afirmou Ele acrescentou que também precisou "comer um pouco menos" durante o processo.

O ator cortou o glúten definitivamente. "Isso mudou minha vida", resumiu. Apesar de ser "um grande fã" de pão, cerveja, massas e pizza, afirmou que a diferença na forma como passou a se sentir compensou o fato de ter de abrir mão desses alimentos.

Matt disse ainda que tinha problemas ocultos de saúde e que só percebeu recentemente o impacto que a intolerância tinha sobre seu organismo. "Nós não falávamos sobre isso, e eu não tinha ideia do quanto isso me afetava", refletiu.

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