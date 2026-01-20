A- A+

STREAMING Matt Damon explica o que a Netflix faz para prender a atenção do espectador A declaração do ator aconteceu durante o podcast Joe Rogan Experience

Matt Damon afirmou que os streamings têm mudado a forma de se fazer filmes. Com a popularização e aumento de uso dos celulares, os artistas agora são instruídos a produzirem obras adaptadas e que captem a atenção dos usuários logo de início.

A declaração do ator aconteceu durante o podcast Joe Rogan Experience. Damon explica que a atenção dos telespectadores é diferente ao assistir a um filme no cinema ou em casa. Agora, uma das ações é priorizar cenas rápidas e de ação logo no início da narrativa para manter a atenção do usuário.

Segundo a Variety, o ator ainda explicou que os artistas são instruídos a repetir eventos da trama mais de uma vez, justamente por conta das pessoas que mexem nos celulares enquanto assistem à filmes.





Matt Damon explicou: "A maneira padrão de se fazer um filme de ação que aprendemos era: você geralmente tem três grandes cenas de ação (set pieces). Uma no primeiro ato, uma no segundo e uma no terceiro".

"Você gasta a maior parte do seu dinheiro naquela do terceiro ato. Esse é o seu final. E agora eles dizem: ‘Podemos ter uma grande logo nos primeiros cinco minutos? Queremos que as pessoas fiquem. E não seria terrível se você reiterasse o enredo três ou quatro vezes no diálogo, porque as pessoas estão em seus telefones enquanto assistem’", descreveu o ator sobre as novas medidas.

Veja também