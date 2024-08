Matt Damon faz rara aparição com esposa argentina e quatro filhas em lançamento de filme

A- A+

O ator Matt Damon fez uma rara aparição ao lado da família durante o lançamento do filme "The Instigators", do qual ele é protagonista. O tapete vermelho do longa aconteceu em Nova York, na noite desta quarta-feira (31).

Damon e a esposa, Luciana Barroso, estavam acompanhados de suas três filhas, Isabella, 18 anos, Gia, 15 anos, e Stella, 13 anos, além de Alexia, 24 anos, filha de Luciana de um relacionamento anterior.





Matt Damon e a esposa, Luciana Barroso — Foto: John Lamparski / AFP

É raro ver o casal e as quatro meninas, juntos, em um evento público. Matt Damon e Luciana Barroso estão juntos desde 2005. No início do mês passado, os dois foram vistos durante uma viagem para a Grécia. Em junho, eles também foram fotografados na formatura do ensino médio de Isabella, no Brooklyn, em Nova York.

