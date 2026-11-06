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Cinema Matt Damon revela por que recusou o papel principal em "Ted", famosa comédia de 2012 Em uma nova entrevista à GQ, Damon contou os bastidores do convite para o filme

Matt Damon, astro de "A Odisseia" poderia ter vivido John Bennett, papel que acabou ficando com outro nativo de Boston, Mark Wahlberg. Em uma nova entrevista à GQ, Damon revelou o motivo de ter recusado o papel principal na comédia de 2012 de Seth MacFarlane. O personagem John Bennett é o melhor amigo de Ted, um ursinho de pelúcia boca-suja e festeiro.

"Não quero viver com esse arrependimento, mas posso dizer que recusei 'Ted'. Nunca tinha passado por uma experiência de rir tanto lendo um roteiro", contou o astro ao The Hollywood Reporter. "Eu literalmente levei o roteiro para um jantar e li trechos dele para os meus amigos. Mas aí, tentei ser esperto demais. Não sei o que eu estava pensando. Pensei: 'Bom, talvez o ursinho de pelúcia seja, na verdade, a melhor parte...'"

Segundo disse à reportagem, Damon explicou que decidiu seguir um caminho diferente e ainda pensa no que poderia ter acontecido casi tivesse aceitado o papel. "Pensei demais e acabei me convencendo a não aceitar", disse ele. "E, como as filmagens foram em Boston, teria sido uma oportunidade de eu estar em casa meu pai já faleceu, e, olhando para trás, penso: 'Nossa, teriam sido seis meses em casa'."



Seu conterrâneo Mark Wahlberg, também natural de Boston, acabou estrelando a sequência de 2015, "Ted 2", ao lado do ursinho de pelúcia falante. Damon elogiou a atuação de Wahlberg, afirmando que "ator certo" ficou com o papel e teceu elogios ao filme. "Eu não teria feito melhor", acrescentou.

O sucesso dos dois filmes deu origem, mais tarde, a uma série prelúdio de "Ted" na plataforma Peacock, que durou duas temporadas.

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