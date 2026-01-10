Sáb, 10 de Janeiro

CINEMA

Matt Damon revela transformação física radical para viver Homero em novo filme de Christopher Nolan

Transformação física foi exigência direta do diretor britânico

O ator Matt Damon revelou detalhes da preparação física intensa que enfrentou para interpretar Homero em A Odisseia, novo e aguardado projeto de Christopher Nolan, previsto para 2026.

Conhecido por papéis marcantes em filmes como Gênio Indomável, Invictus, Perdido em Marte, Interestelar e Oppenheimer, Damon contou que Nolan pediu um físico “magro, mas forte” para o personagem. O pedido foi atendido com uma combinação de treinos rigorosos e dieta extremamente controlada.

Em entrevista ao podcast New Heights, apresentado por Jason e Travis Kelce, o ator explicou que precisou perder cerca de 15 quilos. Habitualmente entre 84 e 91 kg, ele chegou a 76 kg durante as filmagens.

— Nolan queria que eu estivesse magro, mas forte. Por orientação médica, parei de consumir glúten. Nunca tinha pesado tão pouco desde o colégio. Foi muito treino e uma dieta muito rígida — relatou.

Imagens de bastidores que circularam recentemente mostram Damon mais enxuto e com musculatura definida, resultado que, segundo ele, faz parte do compromisso com a construção do personagem em um blockbuster fisicamente exigente.

Dirigido, escrito e produzido por Nolan, A Odisseia figura entre os filmes mais esperados de 2026 e marca mais uma colaboração de alto nível do cineasta com atores consagrados, apostando novamente em transformações físicas e dedicação extrema ao papel.

