BBB 24 Matteus aconselha Bia e Alane sobre atitude com convidados: "se colocar no lugar do outro" Gaúcho alertou que a atitude das meninas vai gerar uma consequência para a casa toda, acelerando a entrada no Tá Com Nada

Ainda repercutindo a punição tomada por Beatriz e Alane por derrubarem a apresentadora Sabrina Sato, que visitou a casa do BBB 24 nesta quarta-feira (20), Matteus aconselhou suas aliadas em relação a suas atitudes com convidados na casa.

"Aqui, tudo que é para gente acessar de externo, como cantor, artista, festa, ação, é para todos que estão aqui. Cada um tem sua forma de ser e isso não se pode tirar de ninguém, mas é para todo mundo! Eu sou mais na minha, mas eu aproveito e tô lá, mas tu tem que te colocar no lugar do outro", disse Matteus.



"Não estou julgando que vocês estão 100% erradas, mas a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro. Isso que vocês fizeram, vocês não sabiam que ia gerar isso daí, mas vai gerar uma consequência para a casa, vai entrar no Tá Com Nada, vai gerar coisas para vocês e vocês não vão ter o que falar, porque eles não fizeram o que vocês fizeram. Se colocar no lugar do outro, não é ser trouxa e deixar de aproveitar", completou o gaúcho.



