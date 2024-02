A- A+

BBB24 Matteus afirma que não vai mais dormir com Deniziane após o fim do casal A fisioterapeuta terminou com o estudante de engenharia nesta quinta-feira (15) após discussão antes da Festa do Líder

Após a conversa que resultou no fim do casal nesta quinta-feira (15), Matteus afirmou para a ex-companheira Deniziane que não vai mais conseguir dormir com ela na mesma cama.

Matteus e Deniziane seguiram na área externa da casa depois da fisioterapeuta afirmar que "não quer ser um casal dentro do BBB".

Os dois se abraçaram, Matteus desejou boa sorte no jogo e a mineira respondeu: "Eu não quero também que a gente fique com raiva um do outro."

O gaúcho afirmou que não vai ficar com raiva da ex, mas é inevitável ficar um clima estranho entre os dois. "Vai ficar estranho, não tem como não ficar estranho. Vai ver com a Bia depois se ela quer dormir contigo lá. Eu não vou seguir dormindo contigo, guria. Vou dormir para quê?", prosseguiu o brother.

Deniziane ficou preocupada ao longo da conversa para que Matteus não fique com raiva dela pelo término do casal. O estudante tentou justificar o pedido de afastamento. "Não é raiva, Ane, mas como vou dormir do lado da pessoa? Olha o que a gente fez. Ane, olha a intensidade que a gente já viveu. Eu não vou conseguir. Eu posso seguir teu amigo, mas dormir do teu lado não tem como. É diferente, Ane. Me desculpa, mas eu não vou conseguir".

A conversa terminou com um abraço dos dois e Matteus se direcionou para o Quarto Fada.

Entenda o fim do casal

Matteus e Deniziane brigaram antes da Festa do Líder de Lucas Henrique na última quarta-feira (14). O estudante de engenharia agrícola colocou um brinco falso e, ao mostrar aos colegas, Lucas Henrique declarou que o acessório "não tinha ficado tão legal". Deniziane, então, comentou: "Eu não falo mais nada".

Durante a festa, Matteus conversou com sua então companheira que tinha se sentido desconfortável pelo comentário dela. Ainda na madrugada, Deniziane chegou a falar para os dois terem uma pausa na relação, mas ambos optaram em ter uma nova conversa no dia seguinte.

