BBB 24 Matteus arremata o Poder Curinga desta semana no BBB 24, o ''Poder Sem Volta''; confira Dinâmica da semana do BBB 24 apresenta Poder Sem Volta e Paredão quádruplo

O Big Brother Brasil 24 entra em uma nova fase com a introdução do Poder Sem Volta e a realização de um Paredão quádruplo, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. A semana promete ser marcada por estratégias complexas e decisões críticas dos participantes.

Na quinta-feira, 21, foi realizada a 14ª Prova do Líder, resultando em Giovanna assumindo a liderança pela segunda vez.



Nesta sexta-feira, 22, o programa apresentará a dinâmica Perde e Ganha, na qual Matteus saiu como detentor do Poder Curinga da semana, com 4.741 estalecas no lance. Esse poder, conhecido como Poder Sem Volta, permite ao seu possuidor excluir um dos participantes da prova Bate e Volta

Ainda na sexta-feira, a líder indicará duas pessoas para a dinâmica do Na Mira do Líder. No sábado, 23, ocorrerá a Prova do Anjo, que, em uma reviravolta das regras, não permitirá que o Anjo conceda imunidade a outro participante, mantendo apenas a autoimunidade.

No domingo, 24, a formação do Paredão quádruplo será concluída. Após a indicação da líder, a casa votará, e os dois mais votados serão emparedados. Cada um dos emparedados pela casa poderá realizar um contragolpe. O detentor do Poder Curinga, então, utilizará seu poder para excluir um dos participantes da prova Bate e Volta, na qual três competidores disputarão a chance de escapar do Paredão.

Resumo da Dinâmica

- Quinta-feira, 21: foi realizada a Prova do Líder, com Giovanna vencendo;

- Sexta-feira, 22: dinâmica do Perde e Ganha e revelação do Poder Curinga (Poder Sem Volta) e a seleção do Na Mira do Líder;

- Sábado, 23: realização da Prova do Anjo, sem imunidade a terceiros.

- Domingo, 24: formação de paredão quádruplo, contragolpes e uso do Poder Sem Volta.

- Terça-feira, 26: eliminação de um dos emparedados.

