BBB24 Matteus chora no Quarto Fada depois de terminar o relacionamento com Deniziane O estudante de engenharia estava abalado ao lado das sisters Beatriz e Leidy Elin

Abalado após o término do relacionamento com Deniziane nesta quinta-feira (15), o brother Matteus foi até o Quarto Fada e chorou. Beatriz e Leidy Elin estavam presentes no local e tentaram conversar com o estudante de engenharia.

"Não, mas está de boa. É só que eu sou assim mesmo, chorão", iniciou Matteus ao ser questionado pelas duas colegas de confinamento.

"Não é nada, nada. A gente se resolveu, está tudo certinho. Eu gosto que as coisas se acertem, isso aí está de boa", seguiu falando o estudante de engenharia enquanto Beatriz e Leidy insistiam em saber do real estado dele.

"Vocês vão dar um tempo?", perguntou a vendedora do Brás. "Não, vai seguir da forma como tem que seguir. É um jogo e faz parte", contou Matteus.

Entenda o que motivou o término

Matteus e Deniziane brigaram antes da Festa do Líder de Lucas Henrique na última quarta-feira (14). O estudante de engenharia agrícola colocou um brinco falso e, ao mostrar aos colegas, Lucas Henrique declarou que o acessório "não tinha ficado tão legal". Deniziane, então, comentou: "Eu não falo mais nada".

Durante a festa, Matteus conversou com sua então companheira que tinha se sentido desconfortável pelo comentário dela. Ainda na madrugada, Deniziane chegou a falar para os dois terem uma pausa na relação, mas ambos optaram em ter uma nova conversa no dia seguinte.

