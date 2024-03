A- A+

BBB 24 Matteus critica Alane por ela ter levado "atenção" da produção; "Ela pede, né?" A bailarina recebeu uma chamada por ter desenhando uma letra na goiabada; a casa já está no "Tá com Nada" desde a madrugada desta quinta (7)

Em conversa na área externa da casa, Beatriz e Matteus comentam sobre Alane ter recebido uma "atenção" enquanto toda a casa está no "Tá com Nada". A vendedora do Brás conta que ouviu o alerta quando a paraense tentava escrever na goiabada.



O gaúcho, então, comenta: "Ela pede, né? Tem que se antenar".



"Ainda falei: 'Alane, não pode escrever'. Na hora, pén", lembra Beatriz. Eles imaginam que isso pode ser usado pelos rivais caso a casa vá novamente para o "Tá com Nada", uma vez que iniciaria mais um ciclo do Vacilômetro. "Tá louco! Eles vão usar isso, tu vai ver", diz Matteus.



"Falei para ela. Vai dizer que mal chegou no 'Tá com Nada' e já está inaugurando", responde Beatriz.

