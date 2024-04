Matteus, do BBB 24, é recebido com a maior linguiça do mundo em Alegrete; veja vídeo

A- A+

Matteus, vice-campeão do Big Brother Brasil 24, voltou a sua cidade natal Alegrete (Rio Grande do Sul), recepcionado com uma linguiça de 63 metros. Na cidade gaúcha, a iguaria é conhecida como "a maior linguiça do mundo". O estudante participou do corte do alimento.

A festa, que homenageou o finalista do BBB 24, aconteceu no último sábado, 20, e contou com cerca de 10 mil pessoas. Além do churrasco, o evento também contou com shows.

Os moradores de Alegrete também desejam entrar no livro Guinness Book por atingir o recorde de maior linguiça registrada. Em março, eles haviam preparado uma iguaria de 60 metros, a maior até então.

Localizado no sudoeste do Rio Grande do Sul, o município é considerado, por meio da estadual Lei n° 15.468/20, a capital da linguiça tradicional campeira.

