BBB 24 Matteus é o novo líder do BBB 24; a disputa final ficou entre o gaúcho, Giovanna Pitel e Alane A dinâmica da semana seguirá com formação de Paredão Triplo nesta sexta (19) e eliminação no domingo (21)

O gaúcho Matteus ganhou a liderança do BBB 24, ao vencer a Prova do Líder realizada na noite desta quinta-feira (18). O brother já escolheu os participantes para o seu grupo VIP e já indicou quatro pessoas na sua mira, como possíveis indicados ao Paredão que será formado no programa desta sexta (19).



A Prova do Líder consistiu em duas etapas eliminatórias e uma final. Na primeira etapa, cada jogador escolheu um celular e se posicionou diante dele. Ao tocar na tela, quem escolheu a tela premiada avançou à etapa seguinte.

Na segunda parte, cada jogador tinha três bolas para lançar numa estrutura de obstáculos; os três que fizeram mais pontos no laçamento das bolas – Matteus, Giovanna Pitel e Alane – seguiram para a final.



Na final, os três finalistas foram içados dentro do celular gigante. Ao início do cronômetro, cada um deles deveria coletar moedas em uma piscina de bolas. Matteus coletou o maior número de moedas e conquistou a liderança



Dinâmica da semana

Após a liderança de Matteus, conquistada nesta quinta (18), o BBB 24 seguirá com a dinâmica deste fim de semana.



Nesta sexta (19), além da Prova do Anjo, que definirá algumas imunidades entre os participantes, será formado o Paredão Triplo. No domingo (21), acontecerá a eliminação.



A dinâmica desta semana no BBB 24 | Foto: Reprodução/TV Globo





