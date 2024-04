A- A+

bbb24 Matteus é recebido com "a maior linguiça do mundo" em Alegrete; entenda tradição da cidade Vice-campeão do Big Brother Brasil faturou o prêmio de R$ 150 mil

Os festejos não param em Alegrete, que recebe seu filho pródigo, Matteus Amaral, vice-campeão do Big Brother Brasil. Para celebra-lo, fizeram por lá o que chamam de "a maior linguiça do mundo". Assada em fogo de chão, a iguaria fica enrolada numa grande grelha redonda, que põe a linguiça para girar em cima da brasa.

Não se trata só de mimar o ex-brother que levou o nome de Alegrete para a casa mais famosa do Brasil. De fato, os alegretenses devem pleitear no Guiness Book que esta seja a maior linguiça que se tem registro. Em março, uma linguiça de 60 metros de extensão — a maior até então — havia sido produzida por ocasião do II Festival Estadual da Linguiça Campeira. Foi reconhecida oficialmente como a maior linguiça do mundo. Agora, esta feita especialmente para receber Matteus, tem 63 metros.

A linguiça foi servida neste sábado (20), durante o evento realizado nas imediações do Parque Rui Ramos, organizado para receber Matteus. Além do churrasco, houve shows es outras atrações. A prefeitura local ajudou na organização.

Em 2019, um projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul declarou o município de Alegrete como capital estadual da linguiça tradicional campeira. Há diversas produtoras de linguiça na região, famosa pela iguaria.

