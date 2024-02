A- A+

BBB 24 Matteus vê como difícil manter relacionamento com Deniziane fora do BBB: "Complicado de ter" A sister foi eliminada na última terça-feira (20) com 52,02% dos votos

Matteus está vivendo nesta quarta-feira (21) o primeiro dia após a saída da sua ex-companheira Deniziane da casa mais vigiada do país. O brother comentou sobre como será o futuro da relação.

O brother conversou sobre o tema com Beatriz e Alane na área externa da casa. A vendedora do Brás acredita no futuro do casal.

"Eu não tenho dúvidas, Matteus, que quando você sair daqui, que vocês lá fora vão ter uma história muito linda", disse.

Matteus escutou a opinião da amiga, mas ponderou sobre um relacionamento futuro. "Eu vou ser bem sincero contigo: com isso, agora, a minha preocupação maior é que ela seja feliz, sabe? Se for lá fora, para acontecer, acontece, mas, Bia, lá fora tem muita coisa para acontecer, sabe?", iniciou.

"Digamos assim, um relacionamento a distância [...] é complicado de ter. Pode acontecer, não vou ser bobalhão de falar 'não vai acontecer', mas tem muita coisa em jogo, tem a vida dela, tem o gurizinho dela. O pai dele [filho de Deniziane] mora lá em Belo Horizonte, entendeu? E eu não sei qual vai ser meu futuro, também", completou.

Deniziane e Matteus terminaram o relacionamento poucos dias antes da eliminação da ex-sister. Em participação no programa Mais Você, nesta quarta-feira (21), a fisioterapeuta afirmou que gostaria de manter o casal.



