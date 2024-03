A- A+

BBB 24 Matteus vence a Prova do Anjo e ganha imunidade; veja como foi e quem está no Monstro Prova foi disputada em duelos, com dois jogadores se enfrentando por vez e o vencedor avançando para a próxima fase

Matteus venceu a Prova do Anjo desta sexta-feira (29), no Big Brother Brasil 24. O brother conquistou a imunidade - ou seja, está livre do Paredão que será formado já na noite desta sexta - e um prêmio de R$ 10 mil.

Quando os confinados se reuniram na sala, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que a prova seria disputada em duelos, com dois jogadores se enfrentando por vez e o vencedor avançando para a próxima fase. Fernanda não foi sorteada e, portanto, não pôde participar.

A disputa começou por volta das 13h. Na área de prova, cada participante precisava arremessar bolas em três faixas para "limpar" as superfícies, que continham objetos que imitavam sujeiras e bactérias. Quando concluíssem o desafio, precisavam apertar um botão.

Confira os primeiros duelos e os vencedores:

Giovanna x MC Bin Laden - Mc Bin Laden venceu

Alane x Isabelle - Alane venceu

Beatriz x Davi - Davi venceu

Lucas Henrique x Matteus - Matteus venceu

Em seguida, os confinados foram chamados de volta à sala e Mc Bin Laden e Alane retornaram ao ‘provódromo’ para a semifinal. Bin Laden quase levou a pior antes da hora, quando arremessou uma das bolinhas e ela bateu na trave - conforme as regras, se o objeto passasse por cima da trave, o participante seria eliminado.

No fim, Alane foi mais rápida e conseguiu "limpar" todas as sujeiras, avançando à final. Depois, Matteus e Davi disputaram o outra semifinal. O baiano usou a estratégia de jogar duas bolinhas de cada vez, mas sem sucesso. Matteus levou a melhor e conquistou a vaga na final.

Semifinais:

Alane x MC Bin Laden - Alane venceu

Davi x Matteus - Matteus venceu

Alane e Matteus então disputaram o último duelo. O gaúcho, que já havia demonstrado boas estratégias nas disputas anteriores, abriu vantagem. A prova ficou mais apertado no final, mas o brother conseguiu "limpar" as raias antes da sister e venceu o duelo.

Final:

Alane x Matteus - Matteus venceu

Quem está no Monstro no BBB 24?

Depois que Matteus foi coroado Anjo da semana, ele pôde tirar a pulseira de Na Mira do Líder. Ele foi escolhido por Pitel, que venceu a Prova na última quinta-feira (28). Em seguida, o brother escolheu Beatriz e Alane para lhe acompanharem no Almoço do Anjo de sábado, 30. Já para o Castigo do Monstro, escolheu MC Bin Laden e Giovanna, justificando que não queria tirar nenhum brother do VIP.

O programa entra a partir dessa sexta-feira (29), no "Modo Turbo" Esta semana contará com um novo Paredão já nesta sexta, 29. Um participante será eliminado aos domingos e, logo em seguida, terá mais uma prova do Líder, com formação de nova berlinda. Isso também acontecerá nas terças: uma eliminação, uma prova e mais um Paredão. A grande final da temporada será no dia 16 de abril.

