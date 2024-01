A- A+

BBB 24 Matteus vence a prova e é o primeiro anjo da semana; monstros são definidos o gaúcho conseguiu seguir até o final da prova djunto à Deniziane, com quem também disputou a final na prova do anjo

O estudante de Engenharia Matteus Vargas, de 27 anos, natural de Alegrete (RS), venceu a prova e sagrou-se como o primeiro anjo do BBB 24, nesta sexta (12). Após a escolha dos participantes da prova, o gaúcho conseguiu seguir até o final da prova djunto à Deniziane, com quem também disputou a final na Prova do Líder.

Por volta das 13h30, os brothers deram início à prova que definiria o primeiro anjo da casa. Logo no começo da disputa, Tadeu Schmidt explicou que o Anjo da semana seria autoimune e também daria imunidade para uma segunda pessoa. "O Anjo nunca foi tão poderoso quanto no BBB 24", explicou o apresentador.

Como foi a prova

A dinâmica consistia em uma sequência de duelos em duplas, em que era preciso apertar mais rápido um botão. O vencedor, escolhia duas opções "às cegas" das três disponíveis para uma pergunta apresentada em um telão. A terceira opção ficava obrigatoriamente com o participante que apertou o botão em segundo lugar. As três opções eram então apresentadas e descobria-se assim quem havia acertado, exigindo sorte e agilidade.

Nizam, MC Bin Laden, Giovanna Pitel, Lucas Pizane, Vanessa, Luigi, Vinicius e Fernanda foram eliminados na primeira rodada de perguntas. Em seguida, na segunda fase, participaram de mais rodadas de perguntas em duelos e tinham duas chances de errar antes de serem eliminados. Isabelle foi a primeira eliminada nesta fase, seguida de Thalyta, Michel, Marcus, Wanessa e Deniziane.

Monstro

Vencedor da Prova do Anjo, Matteus escolheu Luigi e isabelle para cumprir a pena do monstro da semana, que será vestir a fantasia de bruxo e corvo.



Luigi e Isabelle foram escolhidos para o primeiro Monstro da semana | Foto: Reprodução/Globo

Veja também

BBB 24 Wanessa compartilha opções de voto com três brothers na mira; saiba quem são