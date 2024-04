Matteus vence a última Prova do Anjo do BBB 24, ganha imunidade e R$ 10 mil

A- A+

Na tarde desta sexta-feira (5), os participantes do Big Brother Brasil 24 participaram da última Prova do Anjo da edição, valendo uma autoimunidade e a vaga no Top 6 ao lado do Líder Lucas Henrique, o único brother que não participou da disputa.



As regras foram explicadas pelo apresentador Tadeu Schmidt, que deu ênfase de ser a última chance de ser Anjo no BBB. A oportunidade foi vencida por Matteus, que teve o melhor desempenho entre seus colegas de elenco, com folga. O brother venceu a primeira e a última Prova do Anjo do BBB, além disso acumula cinco vitórias na disputa pela imunidade.



Depois de um sorteio realizado na sala da casa para decidir a ordem da prova, os brothers se encaminharam individualmente para o circuito. Os participantes tinham que percorrer um labirinto montado no jardim da casa, encontrar dez placas e conseguir sair do circuito no menor tempo possível. O gaúcho teve o melhor tempo, garantindo a imunidade e R$ 10 mil.

