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CELEBRIDADES Matthew McConaughey recusou "The Last of Us" para o personagem Joel, vivido por Pedro Pascal Em entrevista a podcast, ator contou que chegou a conversar com o criador da série da HBO para interpretar o protagonista

Há personagens da ficção que é difícil pensar em ser vivido por outro artista. Pedro Pascal deu a cara de Joel Miller, na adaptação do jogo de "The Last of Us" como série da HBO. O protagonista quase foi vivido por Matthew McConaughey, contou o ator em entrevista ao podcast “Happy Sad Confused”, no episódio publicado nesta quinta-feira (13), no YouTube. McConaughey confirmou que foi ele quem recusou o papel, afirmando que não era para ele "naquele momento”.

O ator disse que, na época, estava concentrado em outros trabalhos no momento em que recebeu o convite de Craig Mazin, cocriador da série.

— Eu não estava realmente atuando naquela época — disse o ator no podcast. — Foi quando eu estava escrevendo mais e buscando papéis de liderança na vida. Foi muito bom. Eu estava empolgado. Corrijam-me se eu estiver errado, eu não sou um grande telespectador, mas conseguimos um feito e tanto com "True Detective" numa época em que séries não eram algo que atores como eu ou Woody Harrelson topariam fazer. Aquela série foi um sucesso estrondoso. "The Last of Us" foi muito boa, mas não era para mim naquele momento.

Também em entrevsita ao podcast “Happy Sad Confused”, ocorrida em junho de 2023, Craig Mazin confirmou que conversou com McConaughey sobre o papel. O personagem Joel Miller vive em um mundo devastado por um apocalipse de um fungo. Diante da perda da filha, se vê sem motivação para continuar a viver, o que muda ao conhecer Ellie (vivida por Bella Ramsey), uma jovem imune, com quem cria um laço afetivo e decide compartilhar a sobrevivência.





— Pedro estava em nossa lista desde o início, mas nos disseram que ele estava indisponível. Então, quando estávamos falando sobre a série, recebi uma ligação do seu agente [McConaughey] — lembrou Craig Mazin, há três anos. — Matthew McConaughey é um ator incrível. Tenho certeza de que teria sido ótimo, mas teria sido diferente, e gosto do que fizemos, então o que posso dizer, acho que funcionou.

Por "The Last Of Us", Pedro Pascal recebeu uma indicação ao Emmy de melhor ator em série dramática. A produção também foi indicada a melhor série dramática.

A série foi adaptada do jogo homônimo. Lançada em 2023, ganhou a segunda temporada em 2025 que, inicialmente, deveria contemplar o jogo "The Last of Us Parte II". Com o extenso material, Craig Mazin confirmou, em entrevista ao site Collider, no ano passado, que uma terceira temporada se faz necessária, o que amplia o tempo de produção, uma vez que tem previsão de lançamento para o próximo ano, 2027. Mas o cocriador já revelou que, para arrematar o enredo, uma quarta temporada se faz necessária, ainda sem confirmação oficial.

O comprometimento com a série por anos, o que era uma possibilidade, apesar da despedido do perosnagem na segunda temporada, também foi um fator decisivo para McConaughey em declinar do papel do protagonista, como confirmou:

— Não sei o que teria acontecido comigo naquela época — disse o ator. — A primeira coisa que me veio à mente foi "Rivals". Era algo muito específico. É apenas um filme. Uma série, você precisa considerar se quer que ela tenha sucesso, pois é algo que você fará por anos e anos a fio. Será que eu quero que seja assim, que seja um sucesso?

Assista a participação de Matthew McConaughey no podcast:

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