Matthew Perry: elenco de "Friends" presta tributo ao falecido colega

"Nossa, essa doeu fundo!". Assim, a atriz Jennifer Aniston começou seu texto no Instagram, postado esta quarta-feira ao lado de uma foto de uma foto sua, jovem, com seu colega da série "Friends", Matthew Perry , que interpretava o ácido, mas divertido Chandler Bing e que morreu inesperadamente no último dia 28, aos 54 anos.

"Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que nunca experimentei antes. Todos nós experimentamos perdas em algum momento de nossas vidas. Perda de vida ou perda de amor. Ser capaz de realmente SENTAR-SE nesse luto permite que você sinta momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente", escreveu Aniston, que interpretava a personagem Rachel Green.

“E nós o amávamos profundamente”, ela continuou. "Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós 6. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho. Para Matty, ele SABIA que adorava fazer as pessoas rirem. Como ele mesmo disse, se não ouvisse a ‘risada’ pensava que ia morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E cara, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fez todos nós rirmos. E rir muito."

Por fim, a atriz acrescentou: “Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e sem qualquer dor. Eu falo com você todos os dias… às vezes quase consigo ouvir você dizendo ‘você poderia SER mais louco?’ Descanse, irmãozinho. Você sempre salvou meu dia."

Já David Schimmer, que interpretava o amigo e ex-colega de quarto de Chandler, Ross, também postou esta quarta uma foto dele e de Matthew Perry nos personagens. “Matty, obrigado por dez anos incríveis de risadas e criatividade”, escreveu ele. "Nunca esquecerei seu timing e entrega cômica impecáveis. Você poderia pegar uma linha reta de diálogo e dobrá-la à sua vontade, resultando em algo tão totalmente original e inesperadamente engraçado que ainda surpreende. E você tinha coração. Com o qual você foi generoso e compartilhou conosco, para que pudéssemos criar uma família com seis estranhos."

Referindo-se a foto dos dois personagens que publicou com o texto, Schimmer disse que “é de um dos meus momentos favoritos com vocês." "Agora isso me faz sorrir e chorar ao mesmo tempo. Imagino você lá em cima, em algum lugar, com o mesmo terno branco, com as mãos nos bolsos, olhando em volta – ‘Poderia HAVER mais nuvens?'”, concluiu ele, recorrendo a uma das frases clássicas de Perry.

As homenagens de Aniston e Schwimmer foram feitas um dia depois de outros colegas de "Friends" terem escrito sobre Matthew Perry: Matt LeBlanc e Courtney Cox, que interpretaram, respectivamente, o colega de quarto Joey e a paixão de Chandler. LeBlanc escreveu: "Matthew. É com o coração pesado que me despeço. Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco com você e chamá-lo de meu amigo. Sempre sorrirei quando pensar em você e nunca esquecerei você. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. Muito amor. E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve."

Já Courteney Cox escreveu que está “muito grata por cada momento” que teve ao lado de Perry, ao lado de um clipe do programa, que durou 10 temporadas muito assistidas, de 1994 a 2004: “Quando você trabalha com alguém tão próximo quanto eu fiz com Matthew, há milhares de momentos que eu gostaria de poder compartilhar. Por enquanto, aqui está um dos meus favoritos.”

Dias após a morte de Perry, todos os seis membros do elenco da sitcom, incluindo Lisa Kudrow, divulgaram uma declaração conjunta: “Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Nos somos uma familia. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo.”

