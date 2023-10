A- A+

LUTO Matthew Perry: família se manifesta pela primeira vez sobre a morte do ator Em comunicado à revista People, parentes declararam que estão com "coração partido"

A família do ator Matthew Perry se pronunciou pela primiera vez sobre a morte do ator, em comunicado enviado à revista People. Eles disseram que estão com o "coração partido" com perda do filho. O artista foi encontrado morto, numa banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um telefonema para o serviço de emergência 911, pronto-socorro nos Estados Unidos, foi feita às 16h07, horário local, registrado como resgate na água, de acordo com uma fonte policial para o site da NBC.

Assim que a notícia da morte foi confirmada, uma legião de fãs e amigos se manifestaram nas redes. Esta é a primeira vez que a família se procuncia sobre a morte de Perry, que ficou famoso como Chandler da série "Friends".

“Estamos com o coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão”, diz a família no comunicado para a revista People. “Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo.”

Eles também agradecem ao apoio dos fãs e colegas, dizendo que “todos vocês significaram muito para ele e agradecemos a grande manifestação de amor”.

