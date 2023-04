A- A+

Desculpas Matthew Perry se desculpa com Keanu Reeves e anuncia revisão em autobiografia Comediante conhecido pelo papel de Chandler em "Friends" alegou que vai remover "trechos estúpidos" sobre ator de "John Wick" em seu livro

O comediante americano Matthew Perry, de 53 anos, pediu desculpas ao também ator Keanu Reeves, de 58, neste sábado (22), e afirmou que vai retirar de edições futuras de sua autobiografia "trechos estúpidos" sobre o astro da franquia de filmes "John Wick". A declaração feita por Perry, famoso por interpretar o personagem Chandler na série "Friends", foi feita durante o Los Angeles Times Festival of Books, o maior festival de livros dos Estados Unidos.

Segundo o jornal Los Angeles Times, o artista alegou ter "dito uma coisa estúpida". — Foi uma coisa cruel a ser fazer. Eu mencionei o nome dele porque nós vivemos na mesma rua. Eu já pedi desculpas para ele publicamente. Quaisquer futuras versões do livro não terão o nome dele nela — garantiu Perry, que ainda não se desculpou pessoalmente com Reeves, mas prometeu se redimir quando tiver a oportunidade. — Se eu encontrar o cara, pedirei desculpas. Foi simplesmente estúpido — acrescentou.

Na obra, ele conta detalhes de sua vida pessoal, relembra a trajetória com a dependência química e o vício. À imprensa, o ator afirmou estar sóbrio desde maio de 2021 e revelou já ter gravado cenas de "Friends" enquanto estava drogado.

Nos trechos de "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, no título em português) em que se refere, Matthew reflete sobre como grandes talentos morrem cedo e aproveita para alfinetar Reeves. O ator questiona por que o libanês segue vivo enquanto nomes como River Phoenix, Heath Ledger e Chris Farley acabaram partindo cedo.

"River era um homem bonito, por dentro e por fora — lindo demais para este mundo. Parece que sempre são os caras realmente talentosos que caem. Por que os pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda caminha entre nós? River era um ator melhor do que eu; eu era mais engraçado", escreveu Perry no livro lançado em novembro de 2022.

Em outro momento, o autor lembra de ter socado a parede do camarim da companheira de elenco Jennifer Aniston ao receber ao notícia que o ator Chris Farley havia morrido. "E Keanu Reeves caminha entre nós", repetiu ele.

Veja também

Tratamento MC Melody: cantora de 16 anos é diagnosticada com sobressaliência dentária, entenda condição