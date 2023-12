Matucana lança seu primeiro álbum, "Barulho na Rua do Sossego"

A- A+

O Centro do Recife, mais exatamente na Rua do Sossego, bairro da Boa Vista, foi o cenário do encontro de seis amigos, que se reuniam para fazer música. A banda autoral Matucana foi gestada e maturada até estar pronta para lançar seu primeiro álbum, "Barulho na Rua do Sossego", já disponível nas plataformas de streaming.

As composições começaram a ser rascunhadas nos intervalos da faculdade que o grupo cursava. O lugar chamado de Barulho Estúdio, localizado na Rua do Sossego, foi o cenário onde a música tomou conta dos garotos. Produzidas e gravadas entre 2018 e 2023, as gravações da Matucana têm produção de Bactéria, ex-Mundo Livre S/A e ex-Los Sebosos Postizos.

“Tentar ser diferente. Ser igual. Tentar. Mirar. Errar na mosca. Acertar por pouco”. São alguns dos tantos sentimentos que guiam a banda e suas criações. Cacau Lamaia, o vocalista da Matucana, diz ainda que “O que se ouve no disco é o processo. Nas histórias, residem nossos primeiros amores, crises de ansiedade, atritos familiares e o descobrimento do pertencimento à cultura nordestina”.

Sobre o disco

Dentre as 10 faixas que compõem Barulho na Rua do Sossego, encontram-se composições como Nego D’água, lançado no dia 9 de dezembro como debut da banda e que referencia essa lenda do Vale do São Francisco; Filhos do Medo, retratando a guerra interna contra seus próprios medos e anseios; e Festa no Morro, expondo a dura realidade que marca a vida de tantos nordestinos.

Ao som das guitarras de Cacau, Gabriel Feitosa e Pedro Beija, acompanhadas pela percussão de Vitor Godoy, contrabaixo de Jorge Marrocos, bateria de João Cavalcanti e teclados de Matheus Farias, as histórias são contadas através da combinação envolvente de narrativa e ritmos diversos. O disco pode ser ouvido em todas as plataformas digitais a partir da terça-feira 12 de dezembro.

Escute:



Assista aqui a Live Session Matucana - Barulho na Rua do Sossego.

Ficha Técnica

Barulho na Rua do Sossego

Guitarra e Vocal - Cacau Lamaia

Guitarra - Gabriel Feitosa

Percussão e Vocal - Vitor Godoy

Bateria - João Cavalcanti

Baixo - Jorge Marrocos

Teclado - Matheus Farias

Backing Vocals - Pedro Beija

Tracklist

1. Nego D’Água

2. Filhos do Medo

3. Cidade às Dez

4. Incenso

5. Jaqueira

6. SIC

7. Festa no Morro

8. Dança Poesia

9. Vela Noite

10. Acaiaca Holiday

Veja também

REDES SOCIAIS Atualização do Instagram poderá mostrar quem visualizou o perfil; mudança não foi confirmada