Acidente Matuê é atingido por fogo durante show em MG e brinca: "postando do céu" Fãs do rapper também brincaram com a situação

O rapper Matuê foi atingido por fogo durante uma apresentação em Uberaba, MG, na noite deste sábado (10). O momento foi compartilhado por ele em uma rede social na tarde deste domingo.

Nos comentários da publicação, Matuê brincou com a situação: "Estou postando esse último [vídeo] do céu, galera. Até a próxima encarnação".

No vídeo, é possível ver o rapper caminhando pelo palco enquanto canta e, em um dado momento, é atingido por chamas "decorativas" da apresentação. O fogo, no entanto, apesar de chamativo, não fica em Matuê, e logo some.

"Como sua avô dizia, fica longe da churrascaria, mano", comentou um fã. "Me chama de bombeiro e deixa eu apagar seu fogo", disse outra. "Levou muito a sério o papo de 'queimando gasolina'", escreveu uma terceira, fazendo referência a duas músicas do rapper, "Quer voar" e "Máquina do tempo", em que ele fala sobre estar "queimando gasolina". Diversos outros fãs também lembraram dessas músicas.

Depois, em vídeo publicado no story, o rapper brincou mais uma vez. Com um efeito que simula que seu rosto estaria "deformado", ele disse:

— Galera, para quem está perguntando se estou bem, estou bem. Não aconteceu nada. [Foi] só na cabeça, mas não foi nada demais, nem mexeu muito na aparência.

