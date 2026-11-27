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INDEPENDENTE Maumau ganha livro que revisita sua trajetória na cena independente do Recife Assinado pela artista e pesquisadora Irma Brown, publicação reúne memórias, imagens e depoimentos sobre o espaço cultural que há 17 anos movimenta a produção artística no Espinheiro

Casa, galeria, palco, ateliê, escola, bar e pista de dança. Desde 2009, a Maumau desafia classificações e mantém acesa uma experiência coletiva de arte e convivência no Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Parte dessa trajetória, entre criações, encontros e estratégias de sobrevivência, está reunida no livro “Maumau Galeria e Outros Organismos Vivos: A Arte Contemporânea no Cotidiano Coletivo”, de Irma Brown.

Artista visual, gestora e pesquisadora, a autora apresenta um registro de 256 páginas publicado pela editora Propágulo, com lançamento marcado para 3 de dezembro, às 19h, na sede do espaço.

Construída a partir de pesquisa acadêmica, lembranças pessoais e relatos de quem participou dessa história, a obra reúne 13 depoimentos de artistas ligados à Maumau.

O percurso da casa aparece entrelaçado às experiências de sua comunidade, às transformações urbanas e a acontecimentos que atravessaram a vida cultural recifense. Irma investiga as relações e os modos de fazer que permitiram a continuidade de uma iniciativa independente ao longo de quase duas décadas.

Arte, trabalho e sobrevivência

A narrativa também abre espaço para questões que extrapolam os limites da produção artística. A instabilidade profissional no setor cultural, a sobrecarga feminina diante das responsabilidades domésticas e do trabalho, as estruturas patriarcais e a disputa pelo território urbano atravessam o relato.

A história institucional da Maumau se mistura à intimidade da autora, em uma escrita que incorpora afetos, conflitos familiares e experiências pessoais.

O livro tem origem na dissertação de mestrado defendida por Irma, em 2024, no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Ao recuperar passagens da cena independente pernambucana das décadas de 1990 e 2000, a pesquisa também documenta iniciativas como Moluscos Lama, Telephone Colorido e Submarino, além da própria Maumau.

A resistência à especulação imobiliária, em um bairro de classe média cada vez mais pressionado pela valorização dos imóveis, constitui outro eixo da publicação.

A atuação da casa também se aproximou de pautas como o cicloativismo e a agricultura urbana, incorporando ações de mobilização e ocupação coletiva à sua programação.

Memória em movimento

Exposições, encontros, apresentações e projetos formativos compõem o acervo de experiências recuperado pela publicação.

Entre as iniciativas que seguem em atividade estão o coletivo de gravura Gráfica Lenta e o projeto de formação teatral para crianças Tangolomango.

Ao longo dos anos, o espaço recebeu diferentes gerações de artistas e ajudou a criar condições para o desenvolvimento de trabalhos e encontros fora dos circuitos institucionais.

A forma fragmentada do livro também reflete as circunstâncias em que foi produzido.

“A escrita nasce em pausas curtas de uma rotina imersa à maternidade sola, que, por sua vez, é um tanto caótica e enlouquecedora. Mas, ao mesmo tempo, me nutre”, escreve Irma.

A autora define a obra como um trabalho ainda em aberto, atravessado por materiais de diferentes naturezas, como fotografias, cartazes, textos de divulgação, trabalhos artísticos e memes. A proposta é fazer da própria organização visual uma ferramenta para compreender as temporalidades e os contextos que constituem essa memória.

Depois da estreia no Recife, a publicação chega a São Paulo (SP), com encontros na Casa do Povo, em 5 de dezembro, e no espaço de arte Tarântula, no dia 10.



No Rio de Janeiro (RJ), o lançamento será realizado na Casa Comadre, em 13 de dezembro. A distribuição é gratuita e destinada a gestores de espaços culturais, coletivos artísticos, bibliotecas e universidades, entre outras instituições.



SERVIÇO

Lançamento "Maumau Galeria e Outros Organismos Vivos: A Arte Contemporânea no Cotidiano Coletivo"

Quando: 3 de dezembro (quinta-feira), às 20h

Onde: Maumau Galeria Rua Nicarágua, 173, Espinheiro - Recide-PE

Acesso gratuito

Instagram: @maumaugaleria

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