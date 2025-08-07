MauMau ZK é preso sob investigação de divulgação de jogos de apostas
O influenciador foi detido nesta quinta-feira (7), em São Paulo
Maurício Martins Junior, o MauMau ZK, foi detido nesta quinta-feira (7), em São Paulo, por divulgação ilegal de jogos de apostas nas redes sociais.
O streamer e YouTuber ficou famoso com lives do jogo "Free Fire". Com o crescimento nas redes sociais, MauMau se tornou embaixador de uma casa de apostas online.
Segundo a Polícia Civil, o influenciador é um dos principais alvos da operação e que ele é suspeito, também, de fraudes e lavagem de dinheiro.
No seu instagram, sua equipe publicou uma nota de esclarecimento. Confira nota na íntegra:
"Em respeito ao público, parceiros e seguidores, Viemos esclarecer que Maurício "Maumau" Martins está colaborando com as autoridades competentes para a resolução de uma situação ocorrida recentemente. Neste momento, todas as medidas legais estão sendo tomadas e a equipe jurídica está acompanhando o caso de perto. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e responsabilidade, e pedimos compreensão até que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Agradecemos pelas mensagens de apoio e pela confiança de sempre. Muito obrigado"