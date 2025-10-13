A- A+

CINEMA Mauricio de Sousa ganha cinebiografia às vésperas de completar 90 anos "Mauricio de Sousa - O Filme" estreia no dia 23 de outubro, com filho do artista interpretando o pai

Mauricio de Sousa completa 90 anos em outubro. No mesmo mês, chega aos cinemas de todo o Brasil a sua cinebiografia, com estreia prevista para o próximo dia 23.

“Mauricio de Sousa – o Filme” é a cinebiografia do criador da Turma da Mônica e de mais de 400 personagens. Com direção de Pedro Vasconcelos, o longa-metragem promete revelar o homem por trás dos gibis famosos.

“Quando eu falei com o Mauricio pela primeira vez, minha motivação era essa: o Brasil precisa conhecer sua história. A gente sabe sobre o seu trabalho, mas não sobre a sua vida. Ele é muito importante para esse País”, disse o diretor, durante coletiva de imprensa, da qual a Folha de Pernambuco participou.



O roteiro abrange desde a infância até a vida adulta de Mauricio de Sousa. Do menino criativo ao quadrinista famoso, a produção mostra as relações familiares, o início da carreira e o surgimento de personagens icônicos, como Bidu, Mônica, Cebolinha e Chico Bento.

Mauro Sousa, um dos dez filhos de Mauricio, foi escolhido para interpretá-lo na fase adulta. “É um sentimento enorme de responsabilidade. Estava extremamente emocionado no set com o Pedro [Vasconcelo] me dirigido. Precisava me concentrar para passar a história. A experiência mais intensa é emocionante na minha vida”, dividiu o ator, que vive sua estreia nos cinemas.

Na infância, o artista é interpretado por Diego Laumar. Elizabeth Savalla vive Vó Dita, figura central na formação de Mauricio. Outros nomes, como Thati Lopes, Emílio Orciollo Neto e Natália Lage também estão no elenco.

Produzido pela Focus Films e pela Boa Ideia Entretenimento, o longa-metragem tem coprodução e distribuição da Disney e colaboração da MSP Estúdios. Pedro Vasconcelos buscou um formato de tela que, de certa maneira, reproduz o quadro de uma HQ.

“Não sei se vocês perceberam, mas 99% do filme está com a câmera travada, sem movimento nenhum, e as cenas acontecem dentro desse 'quadrinho'”, afirmou o diretor, que explicou sua ideia: “Eu falei: ‘Cara, tem que ser um filme divertido, leve, gostoso, como a gente reconhece a obra dele’”.

