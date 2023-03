Maurício Manieri faz show em homenagem às mães, em sessão única no Recife

A- A+

Para celebrar as mães, em data dedicada a elas, em maio, o cantor Maurício Manieri é atração no Teatro RioMar com o show "Classics".



No palco, o paulista traz repertório com hits dançantes e mais intimistas, ocasião em que ele se apresenta também ao piano. Os ingressos para o show estão disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do teatro, com valores a partir de R$ 100.





Além de Recife, a turnê "Classics" passará também por Fortaleza e Natal. Sucessos como "Minha Menina" e "Se Quer Saber", além de set list internacional que inclui "Easy" e "Love Is The Air", integram o cancioneiro da noite, que também celebra as duas décadas de carreira do artista



Serviço

Maurício Manieri em "Classics" - Especial Dia das Mães



Quando: Dia 20 de maio, às 22h

Onde: Teatro RioMar



Ingressos a partir de R$ 100 (meia-entrada), no Uhuu e na bilheteria do teatro



Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br







