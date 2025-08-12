A- A+

tjsp Mauricio 'Maumau' deixa a prisão após pagar fiança de R$ 151 mil por posse ilegal de arma Ele, e outros 12 influenciadores são investigados pela polícia do Rio por promover jogos de azar online, com a promessa de lucro fácil

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, na última sexta-feira, liberdade provisória a Mauricio Martins Junior, influenciador conhecido como “Maumau”, preso em flagrante dois dias antes, em Arujá (SP), por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ele foi detido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do Rio, quando policiais civis encontraram um revólver calibre .38, com a numeração raspada, e 48 munições na residência dele. Ele, e outros 12 influenciadores são investigados pela polícia do Rio, durante a Operação Desfortuna, por promover jogos de azar online, com a promessa de lucro fácil.

Segundo a decisão, assinada pela juíza Larissa Boni Valieris, o auto de prisão em flagrante estava formalmente regular e havia indícios de autoria e materialidade. No entanto, a magistrada entendeu que não estavam presentes os requisitos para a prisão preventiva, destacando que o réu é primário e não há elementos que indiquem alta periculosidade.

Com base na declaração de renda apresentada — R$ 750 mil mensais —, a Justiça fixou a fiança no patamar máximo previsto para o caso: 100 salários mínimos, o equivalente a R$ 151, mil.

Entre as medidas cautelares impostas, Maumau deverá comparecer bimestralmente à Justiça para informar suas atividades, não poderá se ausentar da comarca por mais de dez dias sem autorização e terá de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado.

O material apreendido foi encaminhado para perícia, e o processo por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida segue em tramitação.

O Globo teve acesso ao seu depoimento para a polícia, em que Maurício Martins Júnior diz “ter ganhado a arma de presente de um amigo, o qual não soube identificar”.

Vídeo da cadeia

Enquanto estava preso, ele gravou um vídeo dentro da cela, no último sábado, em uma delegacia de Guarulhos, em São Paulo, afirmando para a câmera que iria tomar uma ducha e "esperar o alvará (de soltura)".

“Vou fazer uma oração aqui com meus amigos de cela, e todo mundo sair dessa”, disse ele, no vídeo.

Em outro take, gravado momentos depois, ainda dentro da cela, Maumau celebra a notícia de que irá ser solto.

“Tô indo embora. Vou aqui tomar minha duchinha e esperar o alvará. Porque um homem de Deus não vai ficar preso. Porque eu não sou ladrão, não sou bandido. Maumau é do povo, Maumau é Brasil”, celebrou ele.

Entenda Operação Desfortuna

Uma operação da Polícia Civil do Rio deflagrada nesta quinta-feira tem como alvo 15 influenciadores digitais — entre eles Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, e Buarque — suspeitos de promoção ilegal de jogos de azar on-line, com indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A ação, chamada de Desfortuna, tem diligências no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais e visa a cumprir 31 mandados de busca e apreensão.

Em São Paulo, o influenciador Mauricio Martins Junior, conhecido como Maumau, que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram, foi preso em flagrante após agentes encontrarem um revólver em sua casa.

De acordo com a Polícia Civil, os influenciadores usam as redes sociais para divulgar esses jogos ilegais. Segundo os agentes envolvidos na apuração, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas, que são proibidas.

No curso das investigações, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações bancárias suspeitas que, somadas, ultrapassam R$ 4 bilhões.

Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando assim a lavagem de dinheiro. A polícia também identificou conexões entre alguns envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado.

— Eles estavam usando as redes para divulgar cassinos on-line. Não estamos falando de casas de apostas bet e sim cassinos on-line, promessas de ganho muito elevado, chances de mudança de vida — disse o delegado Renan Mello, da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).

De acordo com ele, os influenciadores ostentam um padrão de vida bastante elevado:

— O problema é que esses jogos não entregam chances reais de ganho. A gente descobriu que eles fazem parte de uma estrutura organizada. Nessa primeira fase estamos arrecadando telefones e contratos para saber quais são os demais grupos criminosos por trás dessas redes.

O policial esclareceu que os influenciadores ganham em cima da perda dos apostadores e para fazer publicidade dessas plataformas, o que, segundo o delegado, gera lucros "absurdos".

— Quanto mais clientes e quanto mais prejuízos, maior é ganho desses influenciadores — disse Mello.

As investigações que resultaram na operação foram desenvolvidas de forma conjunta com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e com o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil. Os crimes apurado são lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato, publicidade enganosa, crime contra a economia popular e exploração de jogos de azar.

O Globo tentou contato com os advogados dos investigados, que ainda não se manifestaram. O espaço segue em aberto.

Veículos de luxo apreendidos

Durante a operação, três carros de luxo foram apreendidos. Um Jeep branco, registrado em nome de Nayara Silva Mendes, foi encontrado no Rio. Já Buarque, ex-namorado de Bia Miranda, teve dois veículos apreendidos: uma Land Rover Defender azul e outro automóvel de alto padrão. A Polícia Civil aguarda ainda a chegada de mais dois veículos de investigados: um Porsche, que está em Minas Gerais, e uma BMW.

Em Minas Gerais, foram cumpridos mandados contra uma influenciadora e um aliciador de criadores de conteúdo. A polícia reforçou que o grupo acreditava que, por estar fora do Rio, escaparia da atuação policial.

As gêmeas Paola de Ataíde e Paulina de Ataíde chegaram por meios próprios à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). Acompanhadas de uma advogada, as influenciadoras — que somam juntas quase 4 milhões de seguidores no Instagram — foram prestar esclarecimentos à polícia.

Quem são os 15 alvos da Operação Desfortuna

Nayara Silva Mendes

Sun Chunyang

Tailon Artiaga Ferreira Silva

Tailane Garcia dos Santos Laurindo

Paola de Ataíde Rodrigues

Paulina de Ataíde Rodrigues

Micael dos Santos Moraes

Samuel SantÁnna da Costa

Mauricio Martins Junior

Jenifer Ferracini Vaz

Rafael da Rocha Buarque Vanessa Vatusa Ferreira da Silva

Ana Luiza Ferreira do Desterro Simen Poeis

Anna Beatriz Ferracini Ribeiro

Lorrany Rafael Dias

Veja também