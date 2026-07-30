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LANÇAMENTO Maurício Pereira é cronista de si mesmo em "O Dia da Girafa", seu novo álbum de inéditas Novo álbum transforma o cronista das ruas em observador do próprio imaginário, sem abrir mão da palavra como matéria-prima de suas canções

O olhar continua curioso, atento ao detalhe que escapa ao restante da multidão. A diferença é que, desta vez, a caminhada acontece para dentro.

Em “O Dia da Girafa”, lançado nesta quarta-feira (29), Maurício Pereira apresenta seu primeiro disco de canções inéditas desde “Outono no Sudeste” (2018) e transforma o próprio imaginário em território de observação.

Se durante décadas foi celebrado por retratar personagens, esquinas e pequenos acontecimentos urbanos, agora, o compositor paulistano deixa que as imagens brotem de um lugar menos concreto, onde a lógica cede espaço às associações livres e a narrativa abre caminho para a sugestão.

O álbum nasceu de um período de recolhimento forçado. Durante a pandemia, Maurício escreveu compulsivamente, acumulando um conjunto de canções que acabou se dividindo em dois projetos.

As 12 faixas reunidas em “O Dia da Girafa” pertencem a essa safra, marcada por um estado emocional muito diferente daquele de seus trabalhos anteriores.

"Na pandemia eu escrevi muito. Quando fui ver, tinha dezoito músicas. Acho que, por ser um tempo de pressão psicológica, escrevi coisas mais loucas. É como uma planta sob estresse: ela floresce. Em vez de canções mais narrativas, dei uma florada de poeta", resume o compositor, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A metáfora ajuda a compreender o disco. As músicas parecem montadas como um mosaico: fragmentos que, vistos isoladamente, preservam suas irregularidades, mas revelam uma figura quando observados em conjunto. Não por acaso, a imagem da capa remete aos tradicionais pisos de caquinhos encontrados em antigas casas paulistanas.

Maurício conta que abandonou a ideia inicial de ilustrar o álbum com uma girafa e preferiu um símbolo mais indireto. "Os caquinhos têm alguma semelhança com a pele da girafa, mas também reafirmam meu sotaque paulistano. E acho que essas músicas também são isso: estilhaços de poesia."

A cidade mudou de endereço

Quem acompanha a trajetória iniciada ainda n’Os Mulheres Negras – duo formado com André Abujamra –, reconhece imediatamente a importância da palavra na obra de Maurício Pereira.

Mas, em “O Dia da Girafa”, ela opera segundo outra lógica. As ruas continuam presentes, embora tenham migrado para dentro da cabeça do compositor.

"Acho que as paisagens agora são paisagens da minha cabeça. Como elas são interiores, deixam de ser tão materiais. Reagi mais como poeta do que como cronista. Funcionei por associações, imagens, sensações", explica.

Essa mudança também afasta o compositor da necessidade de explicar tudo. Em vez de conduzir o ouvinte por histórias lineares, ele prefere lançar imagens que permanecem reverberando.

"Talvez até para o meu público seja um disco menos simples. Mas pode ser um disco saboroso, se você fechar os olhos e se deixar levar pelas imagens."

A transformação não acontece apenas nas letras. A produção assinada por Biel Basile, com coprodução do filho Chico Bernardes, aproxima Maurício de uma estética sonora contemporânea sem diluir sua identidade. O resultado preserva a centralidade da palavra, mas ganha timbres mais amplos, delicados e arejados.

"Estou negociando com o século. Trago minhas coisas do século XX, mas os procedimentos do século XXI aparecem com muito mais força."

O encontro entre músicos de diferentes gerações reforça essa ponte. Ao lado de Biel Basile, Tonho Penhasco, Julia Toledo, Fábio Sá e Chico Bernardes, Maurício também divide composições com Romulo Fróes, Lu Horta, Tim Bernardes e Edson Natale, enquanto A Espetacular Charanga do França participa de uma das faixas.

Maurício Pereira pensou numa capa que aludisse à pelagem da girafa: o chão de caquinhos de casas paulistanas | Foto: Bruno dos Anjos/Divulgação

Canções que preferem sugerir

As doze faixas funcionam como pequenos cenários em permanente transformação. Algumas ainda dialogam com o cotidiano que sempre alimentou a escrita de Maurício; outras mergulham em imagens que parecem surgir de um sonho, recusando explicações fáceis.

A abertura, “Uma Vida Standard”, reafirma a vocação do compositor para encontrar grandeza naquilo que costuma passar despercebido. Ao cantar que é o "porta-estandarte do homem comum", Maurício volta seu olhar para vidas aparentemente ordinárias, mas insiste que elas sempre escondem algo extraordinário.

"Eu sou um pedestre atento. Quando vou comprar pão ou tomar um café, olho para dentro do lava-rápido, para um ponto de luz. Às vezes, não é o que você vê na frente, mas o que aparece de rabo de olho", afirma.

Primeiro single do álbum, “Casamata de Amoreiras”, escrito em parceria com Romulo Fróes, parte do confinamento da pandemia para construir outro tipo de cárcere: o emocional. O personagem da canção decide aprisionar os próprios sentimentos, como se a contenção fosse uma forma de sobrevivência.

"Uma situação prática fabricou uma situação afetiva. A pandemia me sugeriu essa prisão emocional e também essa coisa masculina de conter os sentimentos, quase ter raiva do amor. Preferi trancar esse homem até onde deu para ele sentir a dureza do que estava vivendo", explica.

Capa de "O Dia da Girafa" | Imagem: Reprodução

A faixa-título, “O Dia da Girafa”, talvez seja a síntese mais precisa da lógica do disco. A música reúne acontecimentos, imagens e notícias que, à primeira vista, parecem não conversar entre si.

O próprio compositor prefere não organizar racionalmente essas peças. Elas coexistem como flashes de memória, deixando para o ouvinte a tarefa de encontrar possíveis conexões.

É a canção que melhor traduz a confiança do álbum na força das associações livres e acabou emprestando seu nome ao trabalho justamente por condensar essa nova forma de composição.

Já “Professora de Melancolia” transforma lembranças familiares em reflexão sobre o aprendizado. A figura da mãe, professora de piano, cruza-se com a experiência da esposa, alfabetizadora formada sob a influência da pedagogia freireana, enquanto Maurício revê sua própria trajetória de autodidata.

"Estou sempre aprendendo. Às vezes uma conversa me obriga a pensar uma coisa em que nunca tinha pensado antes", diz. Para ele, ensinar e aprender são movimentos inseparáveis, quase um exercício permanente de descoberta.

Outra parceria familiar aparece em “Eu Trago o Coração Vazando”, composta ao lado do filho Tim Bernardes. A canção veste um rock de atmosfera clássica para acompanhar um personagem que parece perder, pouco a pouco, sua própria presença no mundo.

A sensação de esvaziamento atravessa a letra sem recorrer ao dramatismo explícito, preferindo sugerir ausências e deslocamentos.

Em “Caquinhos”, única instrumental do disco, a ideia de fragmentação deixa de ser apenas conceito e ganha forma musical.

A peça nasceu de um trecho resgatado pelo produtor Biel Basile e conversa diretamente com a imagem da capa: assim como os antigos pisos paulistanos transformavam restos de cerâmica em mosaicos, Maurício vê na composição um elogio à invenção construída com sobras.

Também merecem atenção “Alfabetiza”, parceria com Biel Basile que reafirma a confiança do compositor na potência das palavras como ferramenta de transformação.

“Um Facho de Luz” Cobre, escrita com Chico Bernardes, cuja atmosfera contemplativa faz a melodia parecer surgir lentamente diante do ouvinte.

“Quanta Barbaridade”, em que a guitarra de Tonho Penhasco percorre uma São Paulo sentimental e contraditória; e “O Leme é um Lugar Genial”, encerramento festivo dessa sucessão de imagens livres, impulsionado pela participação de A Espetacular Charanga do França.



O disco encerra como o tempo circular: volta ao início, em uma versão acústica de "Uma Vida Standard".

No Recife

Em setembro, Maurício Pereira trará o disco ao Recife. No dia 5 (um sábado), ele participará da programação do Porto Musical, ao lado de Juliano Holanda, em uma audição comentada de “O Dia da Girafa”, das 10h às 12h, no Paço do Frevo.

Uma dramaturgia para os instrumentos

Embora as letras ocupem naturalmente o centro da obra, Maurício faz questão de lembrar que seus discos são construções coletivas. Em estúdio, os músicos não recebem apenas cifras ou indicações harmônicas: recebem personagens.

"Trabalhar comigo é quase como montar uma peça de teatro. O músico precisa entender o que aquele personagem está vivendo. Não basta tocar bem; preciso que ele entre na situação emocional da música", afirma.

Essa dinâmica faz com que os arranjos também transformem o compositor. As leituras propostas pela banda alteram sua forma de cantar, como se cada interpretação devolvesse novas possibilidades dramáticas às canções.

Ao ouvir o disco, permanece a impressão de que “O Dia da Girafa” não pretende oferecer respostas. Seu prazer está justamente em deixar perguntas abertas, costurando memórias, sonhos, afetos e pequenas epifanias num conjunto que desafia o ouvinte a montar, peça por peça, seu próprio mosaico.

Não por acaso, a cidade continua ali. Apenas mudou de endereço: agora ocupa o interior de quem a observa.

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