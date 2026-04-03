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Mauro Mendonça celebra 95 anos com festa no hospital

Internado por conta de uma gripe, o ator comemorou aniversário cercado pela família e com votos de saúde pelas redes sociais

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Mauro Mendonça cercado pela família em seu aniversário de 95 anos Mauro Mendonça cercado pela família em seu aniversário de 95 anos  - Foto: Instagram/Reprodução

Mauro Mendonça completou 95 anos nessa quinta-feira (2). Internado no hospital por conta de uma gripe e com quadro estável, o ator foi cercado pela mulher, a atriz RosaMaria Murtinho, e pelos filhos durante a comemoração, que aconteceu no hospital onde está internado.

Rosamaria publicou uma imagem da família em seu perfil no Instagram. Numa enxurrada de comentários, somando mais de duas mil mensagens, amigos e fãs deram os parabéns ao artista.

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Os votos também foram de saúde.

"Meu meus beijos e abraços. Sinto muita saudade", escreveu a atriz Alessandra Negrini.

"Um grande beijo para esse amigo especial. Melhoras", disse Ary Fontoura.

"Maurão amado, feliz aniversário. Muita saudade de você", postou Patrícia Pillar.

"Feliz família. Beijo no Mauro e Deus o proteja", disse Suzana Vieira.

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