FAMOSOS Mavie: entenda o significado do nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi Influenciadora deu entrada nesta quinta-feira em unidade hospitalar gerar o bebê

Mavie está chegando. A influenciadora Bruna Biancardi deu entrada na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (5), para conceber a segunda filha de Neymar, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas.

Qual é o significado do nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi?

A origem é incerta, mas a explicação mais provável é que Mavie pode ter inspiração na expressão francesa "ma vie", que significa "minha vida". O nome da filha de Neymar e Biancardi surgiu pela primeira vez durante o Chá Revelação que eles promoveram em junho, na mansão do jogador, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

Já na reta final da gestação de Bruna, Neymar foi visto numa boate da Espanha com outras mulheres, o que gerou repercussão em torno de uma suposta traição. Depois, a influenciadora se disse "mais uma vez decepcionada".

