Mavie, Samba, Uri, Zaya, Kiron... Famosos elegem nomes diferentões para filhos; veja lista

A proposta é elevar uma palavra à categoria de substantivo próprio — ou mesmo inventar um termo, por que não? — para estabelecer um nome único. O filho recém-nascido de Seu Jorge, fruto do relacionamento do cantor com a terapeuta holística Karina Barbieri, "não é o primeiro samba do Brasil, mas é o primeiro brasileiro Samba deste país", afirma o artista. Pois bem, a procura pelo nome perfeitamente incomum (ou inédito) é uma tendência recente que ganha força entre famosos.

O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi escolheram batizar a filha com a palavra Mavie. Qual o significado do nome, afinal? "É um neologismo da expressão francesa 'ma vie' — ou 'minha vida', em português", explica a jovem de 29 anos, que está grávida. A atriz Naiumi Goldoni, que já havia registrado a filha de 2 anos com o mesmo nome, reclamou após o anúncio feito pelo esportista: "E eu feliz da vida que tinha escolhido nomes pouco usuais no Brasil, mas agora Maviezoca vai ser uma entre milhões de meninas registradas como Mavie nos próximos anos", ironizou.

A seguir, confira outros filhos de famosos que também receberam nomes pouco comuns. Pouco comuns até agora, pelo menos.

Zaya, filha de Simone Mendes

Simone Mendes tinha o desejo de batizar a filha como Zara. Mas o marido da cantora sertaneja, o empresário Kaká Diniz, não gostava do nome e preferia Maya. A solução foi encontrada no meio do caminho entre os dois termos. "Kaká queria um nome, eu queria outro... O nome, no fim, é uma mistura", explica a artista. Assim, portanto, surgiu Zaya (Maya + Zara), filha de ambos, hoje com 2 anos.

Kiron, filho de Paulo Zulu

O nome do caçula do modelo Paulo Zulu remete à figura mitológica do Quíron, um centauro considerado superior pelo próprio pai, Cronos, deus do tempo. A criança — fruto do relacionamento com a também modelo Elaine Quisinski — tem 1 ano de idade.

Lua Di Felice, filha de Viih Tube

Está aí um nome (e um sobrenome) que saíram direto da fábrica. Filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua di Felice foi registrada sem o sobrenome do pai. A decisão partiu do próprio Eliezer. E há uma razão aí, como ele explica. É que, apenas com o sobrenome da mãe (algo que já havia sido criado pela própria), a criança se chama Lua di Felice. A junção dos substantivos, em italiano, quer dizer "lua da felicidade". Se o nome do pai fosse acrescentado, o tal sentido seria perdido. Eliezer — que se chama Eliezer do Carmo Neto — acreditou que seria um crime alterar o sentido.

Uri, filho de Letícia Colin

O nome Uri — filho do casal de atores formado por Letícia Colin e Michel Melamed, que é judeu — faz referência a um nome bíblico, que em "Gênesis" é pai de Bezalel. Vem da palavra hebraica "uriyah", e significa "Deus é minha luz". "A gente quis escolher um nome que tivesse um legado. Para a maioria das pessoas, que não é da comunidade judaica, soa diferente, mas em Israel é super comum, como 'João' aqui no Brasil. Tem muitos Uris por lá", explicou a artista, ao falar sobre o filho, hoje com 3 anos.

Blue Ivy, Rumi e Sir, filhos de Beyoncé

Blue Yve é o nome nada comum da filha mais velha (hoje com 11 anos) dos cantores Beyoncé e Jay-Z. Em inglês, Blue significa "azul". O casal ainda tem os gêmeos Rumi (especula-se que seja uma homenagem a um poeta persa do século XIII) e Sir (que seria uma referência ao poema mais famoso desse mesmo escritor).

Ilha, filha de Maurício Mattar

Maurício Mattar gosta mesmo de colocar nomes diferentes nos filhos. Pai dos jovens Luã, Rayra e Petra, ele batizou a filha caçula e recém-nascida de... Ilha. Nem precisa de tradução, não é mesmo? É este o significado do nome da menina, fruto do relacionamento do artista com Shay Dufau: ilha — uma porção de terra cercada por mar.

Ayra, filha de Malvino Salvador

Malvino Salvador e mulher, Kyra Gracie, seguiram uma tradição da família da lutadora por nomes fortes, com as letras "k" e/ ou y". Eles, então, optaram por Ayra. O ator contou que escolheu esse nome por conta de uma personagem do seriado "Game of thrones". Ele também é pai de Kyara e Sofia.

