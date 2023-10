A- A+

improviso Max Petterson, Mila Costa e Morgana Camila apresentam espetáculo de humor no Recife "Assistiu Porque Quis" é baseado no podcast apresentado pelo trio de influenciadores digitais cearenses

Os influenciadores digitais cearense Max Petterson, Mila Costa e Morgana Camila dividem o palco no espetáculo “Assistiu Porque Quis”. O encontro irreverente chega ao Recife neste domingo (5), às 20h, no Teatro RioMar.

O show é inspirado no podcast “Escutou Porque Quis”, lançado pelo trio há menos de um ano. A formatação é igual: com o microfone ligado e na base do improviso, os três falam sobre temas aleatórios do dia a dia.



Os quadros já conhecidos do podcast são transportados para o teatro. Uma novidade é o momento de interação do público com a assistente de palco, Deydianne Piaf, interpretada pelo ator Dênis Lacerda, que circula pelo teatro com desafios e brincadeiras.

Serviço:

Espetáculo “Assistiu Porque Quis”

Neste domingo (5), às 20h

No Teatro RioMar (RioMar Shopping)

Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site e na bilheteria do teatro, além do app do RioMar

