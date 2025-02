A- A+

STREAMING Max: streaming pode divulgar mudança de visual em breve; entenda A especulação indica que a plataforma retorne ao uso do preto e branco do clássico HBO

As mudanças que estão a caminho do streaming Max devem fazer com que a plataforma passe por ações estratégicas para reposicionar a marca no mercado e na percepção do consumidor, segundo informações da Bloomberg. A Warner Bros. Discovery não deve mudar o nome, mas o esquema de cores deverá ser trocado.

Atualmente, a coloração azul escuro predomina o visual do Max, porém ao que tudo indica a plataforma vai adotar o preto e branco, remetendo ao clássico streaming da HBO - que antecedeu o HBO Max. A mudança de identidade visual ainda não é uma decisão final.

Um dos motivos que fortaleceu a especulação da mudança no Max foi a contratação de uma nova diretora de marketing, chamada Shauna Spenley. Ela trabalhou anteriormente na Netflix e está comandando a reformulação do streaming.

A HBO ainda não divulgou nenhuma mudança, ou atualizou as suas redes sociais e materiais promocionais do Max com a possível troca de visual.

