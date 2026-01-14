Qua, 14 de Janeiro

BBB 26

Maxiana reclama de Brigidio pelo veto de Ana Paula na Prova do Líder do BBB 26: "tiro errado"

Pernambucana apontou ao colega o competidor que deveria ser tirado da Prova do Líder

Colegas de confinamento discutem estratégias após desistirem na Prova do LíderColegas de confinamento discutem estratégias após desistirem na Prova do Líder - Foto: Reprodução/Globo

Em conversa com colegas de confinamento que desistiram da primeira Prova do Líder do BBB 26, de resistência, na tarde desta quarta-feira (14), a pernambucana Maxiane avaliou como erro de Brigido eliminar Ana Paula Renault da primeira disputa pela liderança. Ela disse acreditar que Jonas Sulzbach seria a melhor opção para o diretor escolar.

"Mas eu me conectei com o Jonas. Trocamos uma ideia. Eu ia tirar o cara que passou o dia comigo?", responde o manauara. "Mas se o Jonas for Líder, coloca ele", diz a sister, apontando para Paulo Augusto.

A primeira Prova do Líder já dura mais de 17 horas. Até o momento, seis participantes seguem na disputa: Alberto Cowboy, Breno, Edilson, Marciele, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade.

