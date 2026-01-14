Maxiana reclama de Brigidio pelo veto de Ana Paula na Prova do Líder do BBB 26: "tiro errado"
Pernambucana apontou ao colega o competidor que deveria ser tirado da Prova do Líder
Em conversa com colegas de confinamento que desistiram da primeira Prova do Líder do BBB 26, de resistência, na tarde desta quarta-feira (14), a pernambucana Maxiane avaliou como erro de Brigido eliminar Ana Paula Renault da primeira disputa pela liderança. Ela disse acreditar que Jonas Sulzbach seria a melhor opção para o diretor escolar.
"Mas eu me conectei com o Jonas. Trocamos uma ideia. Eu ia tirar o cara que passou o dia comigo?", responde o manauara. "Mas se o Jonas for Líder, coloca ele", diz a sister, apontando para Paulo Augusto.
A primeira Prova do Líder já dura mais de 17 horas. Até o momento, seis participantes seguem na disputa: Alberto Cowboy, Breno, Edilson, Marciele, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade.