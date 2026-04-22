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BBB 26 Maxiane agradece Ana Paula Renault por apelido no BBB 26 e momento viraliza Durante o confinamento, as duas tiveram momentos de confronto, o que deu contexto ao encontro após a final

Após vencer o BBB 26 na madrugada desta quarta-feira, 22, Ana Paula Renault protagonizou um reencontro com ex-participantes do reality. Entre os momentos que chamaram atenção, a conversa com Maxiane repercutiu nas redes sociais.

Antes do abraço entre as duas, Ana Paula fez referência ao apelido dado à rival durante o programa: "Minha coordenadora do resort!"

Maxiane respondeu em tom descontraído e mencionou o impacto do apelido fora da casa: "Seu apelido me rendeu tanto, Ana Paula! Eu fiz tanta publi! Que Deus te abençoe, que Xangô te cubra com a bênção dele. Você é muito f***! Não vem brigar comigo, não, hein! Parabéns!"

Durante o confinamento, as duas tiveram momentos de confronto, o que deu contexto ao encontro após a final. A troca de falas, marcada por referências ao jogo, rapidamente circulou nas redes sociais após a exibição do programa.

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