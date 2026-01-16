"Eu estava dia desses em Carpina, agora estou no BBB", disse Maxiane em conversa com sister
Pernambucana, natural de Nazaré da Mata, mora há algum tempo na cidade de Carpina, na Mata Norte do estado
Enquanto arrumava o cabelo diante do espelho, no banheiro da casa do BBB26, a pernambucana Maxiane, do Pipoca, conversava com Sarah, do Grupo dos Veteranos, sobre estar no reality, em tom de quem não acredita ter conseguido chegar à casa como candidata ao prêmio de mais de R$ 5 milhões.
Natural de Nazaré da Mata, mas moradora de Carpina há algum tempo - ambas, cidades da Mata Norte do estado - Maxiane afirmou: "Dia desses eu estava em Carpina, agora estou aqui no BBB".
Na troca com Sarah, ela seguiu na conversa novamente se referindo à sua vida 'do lado de cá do mundo', inclusive citando trabalhos que fazia no Recife.
"Esse eixo Carpina, Recife (...) Dia desses eu estava gravando para a Black Friday, para uma empresa, aí, do nada, eu tô aqui", ressaltou a pernambucana.
Amiga de Gil do Vigor?
Ainda no papo com a brasiliense Sarah Andrade, Maxiane contou que durante o período em que ficou na Casa de Vidro (Região Nordeste), foi questionada sobre ser amiga ou não do ex-BBB e também pernambucano Gil do Vigor e de sua mãe, Dona Jacira.
"Aí na Casa de Vidro me perguntaram se eu era amiga de Jacira... Eu disse que era colega. Ela já me chamou pra ir para a casa dela, ela curte fotos minhas...", afirmou.
Por sua vez, Sarah opinou que ela fez bem em dizer que era "apenas" colega, uma vez que seria perigoso que as pessoas pensassem que ela, Maxiane, estava no programa " (...) porque Gil te colocou".