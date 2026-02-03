Maxiane, sobre o pai: "Começou a trabalhar cedo, leu pela primeira vez aos 18 anos"
Em conversa no jardim da casa com outros participantes, pernambucana falou sobre o desejo de que o pai trabalhe menos
O papo rolou solto no final da tarde desta terça (3), no jardim da casa do Big Brother Brasil 26. Na roda estavam a pernambucana Maxiane, ao lado de Sarah, Cowboy, Edilson, Jonas, Sol, Breno e Marciele.
Em meio aos mais variados assuntos, os participantes falaram sobre o futuro pós-saída do reality.
Em um dado momento, o assunto da "roda" girou em torno da família. Ocasião em que Maxiane falou sobre os seus desejos, a partir de sua visibilidade no reality.
"Quero que meu pai pare de trabalhar (...) Só aos 18 escreveu o nome dele e com 20 anos ele dormiu em uma cama pela primeira vez", contou a pernambucana, nascida na Mata Norte do estado, em Nazaré da Mata.
Logo em seguida, Maxiane ponderou sobre o pai não trabalhar mais: "Quero que ele trabalhe menos. Se tirar ele do trabalho ele fica deprimido".
Ainda sobre o assunto família, outro sonho da pernambucana é ter uma casa maior para morar com o filho.
Atualmente, Maxiane mora em Carpina, também na Mata Norte pernambucana, junto ao filho, Joaquim, e à sua mãe, Sônia. "Somos uma Trindade", ressaltou a sister.