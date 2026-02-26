A- A+

Maxiane perdeu apartamento do BBB 26? Entenda as regras para conquistar o prêmio

Eliminada do BBB 26 na última terça-feira, 24, com 63,21% dos votos, Maxiane deixou o reality sem o apartamento que chegou a conquistar durante o jogo. A pernambucana venceu uma Prova do Líder na edição e avançou na disputa pelo imóvel, mas não cumpriu todos os critérios exigidos para garantir o prêmio.

Durante a temporada, a participante venceu a Prova do Líder em 29 de janeiro e, com isso, seguiu apta a concorrer ao apartamento avaliado em R$ 270 mil.

Regras para ficar com o imóvel

Diferentemente de edições passadas, vencer a liderança não assegurava automaticamente o prêmio. Para conquistar o apartamento, era necessário cumprir três condições: tornar-se Líder, realizar a festa da liderança e, principalmente, alcançar o Top 10 da temporada.

Como foi eliminada antes dessa etapa - o programa ainda conta com 14 participantes na disputa - Maxiane não garantiu o imóvel

Quem ainda pode conquistar

No BBB 26, Alberto Cowboy, Babu Santana e Jonas Sulzbach já assumiram a liderança e continuam na disputa. Caso cumpram o requisito, permanecem com chance de faturar o apartamento.

Na edição passada, dez participantes conquistaram o imóvel, então avaliado em R$ 260 mil: Aline, Diogo, Gabriel, João Gabriel, Eva, João Pedro, Vitória, Maike, Guilherme e a campeã Renata.



