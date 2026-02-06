A- A+

BBB 26 Equipe de Maxiane rebate acusações de influenciadores pernambucanos: "Perseguição pessoal" Participante do BBB 26 foi alvo de ataques, com críticas sobre seu comportamento

A equipe de Maxiane Rodrigues, do BBB 26, se pronunciou após a sister ser alvo de ataques de influenciadores pernambucanos. Em nota divulgada nesta quinta-feira (5), o perfil oficial da modelo e professora classificou como “perseguição pessoal” a série de acusações feitas contra a participante do reality show.

“Queremos deixar claro que as alegações recentes acerca da Maxi não passam de ataques à sua reputação. Estamos vendo muitos veículos circulando como verdade o que não passa de uma perseguição pessoal”, inicia o comunicado.

Entenda o caso

Nos últimos dias, blogueiros de Nazaré da Mata utilizaram as redes sociais para criticar Maxiane, expondo supostas histórias envolvendo a influenciadora antes de sua entrada no programa. Mensagens publicadas por Cahh Sorriso, administradora do perfil “Nazaré Fofoca”, atribuem à sister comentários maldosos sobre pessoas da sua cidade.



“A máscara está caindo, ela não mostrou nem 1% do que é. Fora da tela é uma pessoa horrível. No Instagram é um amor, mas fora o negócio azeda”, escreveu a dona da página, sem identificar a origem das acusações feitas contra Maxiane.

Camila Ferreira, promotora e supervisora de vendas, relatou uma suposta situação em que se sentiu destratada pela participante do BBB 26 durante um trabalho de divulgação. “Pedi para fazer uma foto com ela e ela disse: 'Oxente, e tu vai ganhar um arroba por cima de mim?'. Na hora me senti mal com essa interpretação errada e disse que não precisava fazer a foto”, afirmou.

Já Ernani Almeida, influenciador fitness do Recife, disse ter se decepcionado com a sister. “Fiz um trabalho com oito blogueiras. Ela foi a única que não interagiu com o grupo. Ficou no canto dela, gravando seu conteúdo e sequer quis trocar contato com a gente. Achei estranho, pois acompanhava o conteúdo dela e achava bom”, contou.

Processo judicial

A equipe jurídica de Maxiane protocolou um processo por danos morais contra Cahh Sorriso na 2ª Vara Cível da Comarca de Carpina. “As medidas legais já foram tomadas e a responsável terá que responder pela difamação”, aponta a nota oficial.

O texto publicado pelos administradores do perfil de Maxiane afirma ainda que a influenciadora “alega ter provas para as acusações, mas não apresentou nenhuma”. Segundo a equipe, a blogueira teria a intenção de atrair atenção midiática.



