Maya Hawke é confirmada no elenco de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita"

Maya Hawke, de “Stranger Things”, estará no elenco de “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”. A escalação foi confirmada nesta terça-feira (13), no perfil do filme no Instagram.

A atriz viverá uma versão jovem de Wiress, ex-campeã dos jogos interpretada por Amanda Plummer na trilogia original. Também foi revelada a escolha de Kelvin Harrison Jr. para Beetee Latier.

O novo longa-metragem da franquia deve estrear em 2026. Já estão confirmados no elenco nomes como Joseph Zada, Jesse Plemons e Whitney Peak.



A trama do “Amanhecer na Colheita” é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro. O filme é centrado no personagem Haymitch Abernathy, tributo que se tornou mentor de Katniss e Peeta após vencer os Jogos Vorazes da capital.

