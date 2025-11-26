A- A+

CELEBRIDADES Maya Massafera apresenta rosto após cirurgia que retirou parte do maxilar Em junho, a influenciadora já havia feito um procedimento para mudar a cor dos olhos, proibido no Brasil

A influenciadora Maya Massafera apresentou, nesta quarta (26), o resultado de um procedimento estético no qual teve parte do osso do maxilar removida.

Nas últimas semanas, ela vinha aparecendo em público usando máscara, recurso adotado apenas por razões visuais enquanto aguardava a fase final da recuperação.

Em uma série de vídeos publicados no Instagram, Maya mostrou desde os preparativos para a cirurgia até o período pós-operatório. As imagens incluem os primeiros registros em que surge sem máscara, momento em que ela avisou aos seguidores sobre o inchaço ainda evidente.

"Eu vou começar a andar sem máscara! Não se assustem. [...] Mas eu não aguento mais usar máscara! E a máscara não tinha nenhum motivo de saúde, era só estético", afirmou.

Na sequência, reforçou que a aparência ainda não está definitiva: "Eu já tô curada, não tenho nenhuma bactéria, só que ainda tá inchado!".

Durante o processo de recuperação, Maya relatou ter enfrentado uma intercorrência: uma infecção por bactéria hospitalar em um dos lados do maxilar.

Segundo ela, apesar do susto, a situação foi controlada. "O que acontece é o seguinte: desse lado deu uma bactéria hospitalar, que é fácil de tratar, mas eu fico morrendo de medo. O médico tá me dando todo suporte. Não é normal acontecer isso em cirurgia, mas eu tô no limite esperado", explicou.

A criadora de conteúdo também surpreendeu os fãs ao exibir o fragmento ósseo retirado na operação. Segundo contou, pretende transformar o material em um acessório, como um pingente ou brinco. No vídeo, o amigo responsável pela gravação brinca ao ver a peça: "Meu Deus, parece um [osso] de frango."



Veja também