Celebridades Maya Massafera diz que evitou viajar aos EUA por medo de ser presa em presídio masculino Influencer, que passou por redesignação sexual, desistiu da viagem ao país para visitar Alessandra Ambrósio após regras do governo Trump, que foram suspensas pela Justiça

Maya Massafera está curtindo a vida em sua passagem ensolarada por Salvador.

Em uma publicação no Instagram, ela conta que escolheu a capital baiana após desistir de uma viagem aos Estados Unidos para visitar a amiga, a modelo Alessandra Ambrósio.

A influencer de 43 anos explica que a decisão foi motivada pelas regras, sob o governo de Donald Trump, que permitiam a prisão de mulheres trans em presídios masculinos — a ordem, entretanto, foi suspensa pela Justiça americana na terça-feira (4).

Já havia algum tempo que Maya comentava que iria para os Estados Unidos visitar a supermodelo de quem é amiga há anos.

Ela, entretanto, preferiu desmarcar depois que o governo americano ordenou, logo no início da nova gestão, que mulheres trans em presídios masculinos e até que detentas fossem transferidas, por esse mesmo motivo.

“Eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos para visitar minha melhor amiga, Alessandra Ambrósio, mas desmarquei. Com essas novas regras que estão sendo implementadas no país, como, por exemplo, a de que, se uma mulher trans for presa, será enviada para um presídio masculino”, disse a influencer. “Não quero nem correr esse risco. Não há a mínima possibilidade de eu ir, por enquanto, para os Estados Unidos.”

“Salvador é uma cidade tão boa, mas tão boa que, toda vez que venho para cá, fico apaixonada”, se derreteu ela. Maya passou pelo processo de redesignação sexual no ano passado.

