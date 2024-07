Maya Massafera é vítima de fake news sobre voz: ''só vai estar pronta daqui a dois meses''

A- A+

A influencer Maya Massafera desabafou no Instagram neste domingo, 14, sobre as notícias falsas que circulam após as duas cirurgias feitas nas cordas vocais. Ela contou como vem se recuperando e adiantou que já está conversando com amigos, mas o público ainda vai esperar para ouvir o "resultado final": mais especificamente, dois meses.

"Meus amores, não caiam em fake news que eu 'falei ontem pela primeira vez' e já estou morrendo de preguiça desse assunto, imagino que muitos de vocês também", escreveu na postagem.

Recentemente, circularam vídeos nas redes que anunciaram a suposta "nova voz" da influencer. Entre eles, está o de uma funcionária de salão de beleza que teria gravado a suposta voz da influencer sem autorização e disponibilizado para venda.

Na postagem, Maya Massafera esclarece: "Eu já estou 'sussurrando' assim há duas semanas em todos meus vídeos no TikTok. Eu já poderia falar e já estou conversando normal com meus amigos. Como vocês já sabem, eu fiz duas cirurgias na 'voz' Essa ultima foi mais ou menos há 15 dias e o resultado final só vou ter daqui a dois meses", esclareceu a influencer.

"É por isso que ainda não falei com vocês, porque estou esperando o resultado final. Vocês têm que entender que essa é a minha vida, então estou fazendo no meu tempo", continuou.

Porém, Maya Massafera prometeu que, ainda nesta semana, vai gravar um vídeo para mostrar como vem se recuperando da cirurgia

Polêmica

No sábado, 13, Maya Massafera publicou o primeiro vídeo em que é possível ouvir sua voz desde que iniciou seu processo de transição de gênero, realizado no último mês de maio. Para o momento, porém, ela escolheu fazer uma publicidade de jogos de azar, o que gerou críticas por parte dos internautas.

