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CELEBRIDADES Maya Massafera esclarece estado de saúde em vídeo: 'Não tive AVC, estou ótima' Mais cedo, ela havia postado um trecho de um vídeo gravado durante uma internação em hospital, o que deixou fãs preocupados

A influenciadora Maya Massafera publicou um vídeo em seu perfil no Instagram neste domingo, 30, esclarecendo seu estado de saúde. "Estou ótima, estou em casa. Eu não tive um AVC", disse.

Mais cedo, ela havia postado um trecho de um vídeo gravado durante uma internação em hospital, o que deixou fãs preocupados. Ela revelou, porém, que o material tem cerca de um mês.

"Mas sim, meu médico estava preocupado. Eu faço exames de três em três meses porque sou uma mulher trans. Tomo bloqueadores de hormônio masculino e tomo muito hormônio feminino", explicou Maya Massafera.

'Meu médico ficou preocupado, troquei meus hormônios', diz Maya Massafera

"Meu colesterol estava alto. Meu médico ficou preocupado, falou: 'Maya, isso pode ser um AVC, você tem que fazer esse exame urgente'. Fui lá e fiz o exame, não foi nada", prosseguiu.

"Não é AVC. Só que troquei meus hormônios. Já está tudo bem com meu colesterol", continuou Maya.

"Estou aqui para tranquilizar vocês, porque o meu reality vocês têm que entender que é tipo um mês depois. Então isso foi um mês antes. Quem assiste meus realities, me conhece, sabe que eu sou mais do que esses cortes que viralizam na internet", concluiu Massafera.

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