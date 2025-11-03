Seg, 03 de Novembro

procedimento

Maya Massafera exibe ossos que tirou do maxilar em nova cirurgia nas redes sociais

A influenciadora digital mostrou a sua recuperação depois do procedimento

Maya Massafera já passou por mais de 20 operações estéticas.Maya Massafera já passou por mais de 20 operações estéticas. - Foto: Reprodução/Instagram

Maya Massafera usou as redes sociais no último domingo, 2, para contar aos seguidores que passou por uma cirurgia para remodelar sua face, com o objetivo de deixá-la mais delicada.

A operação retirou partes de ossos de seu maxilar. No Instagram, a influenciadora digital mostrou a sua recuperação depois do procedimento.

"Sinto um pouco de cautela. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que vai ajudar a minha autoestima, a minha cabeça. Então estou feliz de fazer", explicou em vídeo gravado antes da cirurgia.

Depois da operação, Maya mostrou os pedaços de ossos removidos. Nos primeiros dias de pós-operatório, ela só pode ingerir líquidos frios ou mornos.

Desde que iniciou o processo de transição de gênero, ela já passou por mais de 20 operações estéticas.

Veja o vídeo mais recente:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

