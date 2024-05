Maya Massafera: o que é o processo de feminização facial feito pela youtuber?

A- A+

A youtuber e influencer Maya Massafera compartilhou nesta quinta-feira (9) fotos em que aparece pela primeira vez após passar pela transição de gênero. De acordo com o colunista Felipeh Campos, ela passou pela feminização facial, um conjunto de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos realizados em mulheres transgênero para reafirmação da identidade.

Além das mudanças no rosto, ela também teria colocado um implante de silicone nos seios e feito uma intervenção para tonar a voz mais feminina.

O que é a cirurgia de feminização facial?

Criada nos anos 80, a cirurgia de feminização facial consiste num grupo de procedimentos cirúrgicos derivados da cirurgia plástica e craniofacial com o objetivo de alterar características masculinas de uma face. O tratamento é individual podendo ser feito uma, três, cinco cirurgias, ou quantas forem necessário para diminuir os traços masculinos daquela paciente. Porém, é importante ter o acompanhamento de um médico especializado.

Como é feita a feminização facial?

Segundo o cirurgião José Carlos Martins, fundador da Transgender Center Brazil, clínica especializada em cirurgias de transição, a face da paciente é dividida em três terços: superior, médio e inferior. A partir dessas áreas, é analisado o que pode ser feito e quais os tipos de cirurgia são aplicáveis.

"No terço superior da face, podemos fazer uma frontoplastia (um dos procedimentos mais feitos em mulheres trans) que é o desgaste dos ossos do crânio para diminuir a testa e afundá-la, pois o homem tem essa região óssea mais projetada e a mulher mais escondida. Também é feito uma orbitoplastia, que além de abrir a região do globo ocular, ganha um contorno mais suave aos olhos. E para encerrar há o arqueamento das sobrancelhas, visto que as mulheres tem as duas mais curvilíneas e os homens tem elas mais retas" explica o médico.

Martins, que também é autor do livro “Transgêneros, Orientações médicas para uma transição segura”, diz que no terço médio da face é possível aumentar a maçã das bochechas por meio de uma lipoenxertia, quando se coloca gordura na região no intuito de ampliar a região. Também é possível diminuir o espaço entre o nariz e a boca, onde no homem é a área do bigode, e encurtar o lábio superior, deixando a boca mais fina e feminina, procedimento chamado de lip lifting.

Para completar a tríade e gerar uma simetria mais delicada, há mulheres que optam por fazer rinoplastia para afinar o nariz.

"O rosto humano tem uma série de fatores masculinos e femininos. Se o queixo é projetado mais para frente, se o nariz é mais fino, se as sobrancelhas são arqueadas e etc... Todo ser humano tem fatores masculinos e femininos. Há mulheres cis belíssimas que têm um nariz mais grosso, de homem e optam por fazer a rinoplastia para consertar" diz Martins.

Ainda fazem parte das cirurgias de feminização facial a reconstrução do contorno facial. Enquanto a maioria dos homens tem um maxilar mais desenhado, quadrado, forte e o queixo acentuado, as mulheres têm o que os médicos chamam de V Line (linha V), com o queixo mais fechado, voltado para baixo e o maxilar mais reto.

Qual o valor da cirurgia de feminização facial?

Estima-se que o valor para fazer uma feminização facial completa custe em torno de R$ 40 a 70 mil reais. Apesar do preço, o crescimento dos procedimentos é evidente. Na clínica de Martins, por exemplo, são feitas de 16 a 20 cirurgias por mês durante quatro dias da semana. As buscas pelas cirurgias triplicaram nos últimos anos tendo um aumento de quase 150%.

Cirurgias não invasivas

Há também procedimentos de feminização que são menos invasivos e mais em conta feitos a partir de toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno. A dermatologista Bianca Viscomi afirma que é extremamente importante o profissional não deixar o rosto da paciente estigmatizado ou caricato.

"O profissional precisa ajudar essas pessoas a se encontrarem dentro de uma estética trans, e não fazer procedimentos e tratamentos mutilantes a todo custo para tentar chegar a um rosto parecido com o de uma mulher cis. Elas precisam se enxergar na própria imagem" diz.

Os bioestimuladores ajudam a melhorar a qualidade da pele e auxiliam no reposicionamento das estruturas do rosto. Enquanto os preenchedores a base de ácido hialurônico promovem mudanças anatômicas, como: aumento dos lábios, preenchimento das bochechas, desenho do contorno arredondado do rosto e modificação da convexidade da testa.

"A maioria das mulheres trans, segundo estudo americano de 2016, preferem fazer procedimentos faciais do que corporais. Elas conseguem se identificar melhor com a imagem projetada no espelho e a disforia, consequentemente, diminui" afirma a dermatologista.

