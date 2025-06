A- A+

FAMOSOS Maya Massafera: os riscos do procedimento para mudar a cor dos olhos feito pela influenciadora No Brasil, a ceratopigmentação é proibida para fins estéticos

A influenciadora Maya Massafera compartilhou nesta semana que viajou à França para realizar um procedimento para mudança permanente da cor dos olhos. Após a cirurgia, chamada de ceratopigmentação, ela passou a ter olhos verdes claros.

"[Fazendo] o olho com esse médico, que é considerado o melhor do mundo, você não consegue ver que é uma operação", afirma a Massafera em um vídeo gravado antes da realização do procedimento estético.





O que é a ceratopigmentação?

Para chegar ao resultado final, é feita a aplicação de micropigmentos diretamente na córnea, como uma tatuagem. Esses micropigmentos podem ser metálicos (ouro, prata ou platina) ou “não metálicos".

No Brasil, a realização do procedimento para fins estéticos, como foi feito por Massafera, é proibido. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) recomenda que a ceratopigmentação somente pode ser realizada em pacientes com cegueira permanente e para revitalização das córneas esbranquiçadas nos olhos.

Principais riscos da ceratopigmentação

Infecções;

Perfuração do olho;

Aumento da pressão ocular; e

Redução da visão periférica.

Em casos mais graves, quando a recuperação pós-cirúrgica não ocorre como o esperado, a cirurgia pode levar à cegueira devido à formação de úlceras nas córneas.

